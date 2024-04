Nu de architect achter het succes vertrekt: welke leegte laat Merijn Zeeman na voor Visma en Van Aert?

"In elk vakgebied van het wielrennen wilde hij met de ploeg de beste van de wereld zijn. Van de aerodynamica tot de voeding. In het begin botste dat op weerstand, maar na enkele jaren - en soms eens de bezem erdoor halen - begon die winnaarscultuur zich te vormen."

"Zeeman was diegene die het wetenschappelijke kader opgebouwd heeft. Hij stapte af van de oude gedachte dat je enkel goede renners hoefde te halen, maar stelde de vraag: hoe kunnen we het beste uit hen halen? Zeeman verzamelde daarvoor de beste mensen en bleef innoveren."

Is dat echt zo of is het een beleefde overdrijving? Niemand die het beter kan inschatten dan de Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld.

"Hij had jaren een abonnement bij AZ. Bovendien heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij die uitdaging eens wilde aangaan. In het verleden polste FC Twente hem al eens en hij kan het goed vinden met Erik ten Hag (momenteel trainer van Manchester United, red.) Het zijn allebei vakidioten die continu het beste nastreven."

"Want hij is ook echt een voetbalman", getuigt de journalist.

Opmerkelijk is trouwens dat de nieuwe uitdaging van Zeeman in het voetbal ligt. De ex-renner wordt straks de grote baas van de Nederlandse subtopper AZ - de trots van zijn geboortestad Alkmaar. Het is een uiterst zeldzame switch binnen de sportwereld, maar eentje die een allesweter als Zeeman volgens Zonneveld met succes moet kunnen maken.

Zonneveld is evenwel toch wat verrast dat Zeeman het wielrennen nú al vaarwel zegt.

"Omdat hij de ambitie uitsprak om van Visma een echte dynastie te maken. Niet één of twee keer de Tour winnen, maar wel jarenlang domineren. Zoals de Lakers en de Bulls dat ooit deden in de NBA. Of de All Blacks in het rugby. Visma was nu 'amper' twee seizoenen de beste in het wielrennen - ik dacht dus dat er nog wel wat jaartjes zouden bijkomen."

Dat er na het winnen van de historische treble Giro-Tour-Vuelta misschien toch een klein stukje motivatie wegviel, wil Zonneveld niet uitsluiten. Al denkt onze noorderbuur dat Zeeman vooral schrik had dat zo'n mooie trein niet snel meer zou passeren.

"AZ past namelijk heel goed bij hem. Het is een van de meest innovatieve clubs in Nederland, die eerder al werkte met mensen van buiten het voetbal. Ze werken ook veel met data en hebben een uitstekende jeugdopleiding. Ik snap dat hij liever daar naartoe trekt dan naar Ajax, waar het momenteel een teringzooitje is."