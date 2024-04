Vingegaard vanuit Baskenland: "Vertrek van Zeeman groot verlies voor de ploeg"

Merijn Zeeman, de sportieve architect van Visma-Lease a Bike, vertrekt na dit seizoen bij de Nederlandse wielerformatie. Dat nieuws raakte gisteravond in de Nederlandse media bekend en werd vanmiddag officieel bevestigd. Bij het startinterview met Jonas Vingegaard vandaag in het Baskenland was die bevestiging er nog niet. "Ik hoop dat hij blijft. Maar als het zo is, is het zo", reageerde de Deen.

Natuurlijk kreeg rondekopman Jonas Vingegaard, die in 2022 en 2023 de Nederlandse ploeg Toursucces bezorgde, bij de start in rit 3 van het Baskenland vragen over de kwestie. Toen was de bevestiging er nog niet.



"Officieel hoorden we nog niets, dus ik kan daar niets over zeggen", vertelde de Deen in goede luim. "Merijn is natuurlijk heel, heel belangrijk voor het team. Hij maakt al van ver voor mijn komst naar hier deel uit van de ploeg. Als hij vertrekt, zou dat een groot verlies zijn."



Zeeman, Richard Plugge, Mathieu Heijboer en Grischa Niermann noemt Vingegaard als de 4 mannen achter de dominatie van het Nederlandse team. "Zij brachten het team tot waar het nu staat."



"Ik hoorde nog niets, we zien wel of de geruchten waar zijn. Als het zo is, is het zo", maakt hij er zich niet meteen druk in. "Wij kunnen dat niet veranderen, het is zijn beslissing. Maar ik hoop dat hij bij het team blijft." IJdele hoop dus.