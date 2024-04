Visma-Lease a Bike bevestigt vertrek van Merijn Zeeman naar AZ Alkmaar: "Een groot verlies"

Merijn Zeeman is al jarenlang een vaste waarde bij de Visma-ploeg. Hij werkt er al sinds 2012 en werd in 2017 sportief directeur. Hij bouwde dus mee aan het succes van de ploeg. Maar aan het einde van dit wielerseizoen zit zijn avontuur in de wielersport er helemaal op.

De geruchten die sinds gisteren de ronde doen, kloppen: Zeeman gaat aan de slag bij AZ Alkmaar, een voetbalclub uit de Eredivisie.

"Dit is een moeilijke beslissing die ik met pijn in het hart neem", vertelt hij in een mededeling. "Ik heb hier 13 jaar lang met hart en ziel aan gewerkt. We hebben samen een lange weg afgelegd en zijn nu een van de beste wielerteams ter wereld. Daar ben ik ontzettend trots op. We hebben geschiedenis geschreven en 2023 was een absoluut hoogtepunt."

"Maar ik geloof dat iedereen zichzelf moet blijven uitdaging. En voor mij is die uitdaging een stap naar AZ Alkmaar."

Zeeman doet het wielerseizoen dus nog uit en op 1 december begint hij aan zijn nieuwe professionele hoofdstuk bij AZ.