Wout van Aert stuurde berichtjes naar ploegmaats: "Hij zal onze grootste supporter zijn"

Bij Visma-Lease a Bike blijven er 2 dagen na de pechdag in Dwars door Vlaanderen nog altijd "gemengde gevoelens". Over de revalidatie van Wout van Aert en zijn vervolg van het seizoen, wil de ploeg nog geen overhaaste conclusies trekken. "Renners zijn heel goed in het relativeren en vooruitkijken, maar zo ver was Wout deze ochtend nog niet."

Ploegleider Grischa Niermann ging vanochtend op ziekenbezoek in Herentals. "Het gaat oké met Wout van Aert, maar hij heeft nog altijd veel last na de val, de operatie en de schaafwonden", aldus de stuurman van Visma-Lease a Bike. "Hopelijk mag hij binnenkort naar huis, maar dat is nog niet duidelijk. Renners zijn heel goed in het relativeren en in het vooruitkijken, maar zo ver was Wout deze ochtend nog niet." "Dat besef is er ook bij hem: je kan veel ideeën hebben over wat je wil, maar je moet bij manier van spreken eerst pijnvrij naar het toilet kunnen gaan. Hopelijk kan dat over een paar dagen." "Wanneer je dan weer kan fietsen, dat weet ik ook niet. Naar de omstandigheden gaat het best goed, maar het is niet niets geweest." "Wout herinnert zich nog alles, maar hij weet niet wat er gebeurd is. Het ging allemaal zo snel." "Wij moeten er nu zijn voor hem", voegde Niermann er nog aan toe, zonder in details te treden over de nabije toekomst. "We hebben altijd een plan B, maar het is nog veel te vroeg om daar aan te denken." "Hopelijk kan hij snel naar huis. Als we dan meer weten, kunnen we praten over de volgende doelen. Een schema, dat is iets voor de artsen. Maar hij zal maandag niet op zijn fiets zitten, hé."

Schuldgevoel ebt weg bij Benoot

Tiesj Benoot was woensdag aangeslagen en dacht dat hij mee een rol had gespeeld in de val van zijn kopman. "Maar dat klopte blijkbaar niet", legde hij nu uit. "Matteo (Jorgenson) zag het gebeuren en de uitleg van Wout was ook anders dan wat ik dacht." "Zonder duidelijke beelden ben je niet zeker, maar met alle verhalen kan ik een beeld vormen van wat er gebeurd is. Je rijdt samen naar een punt en niemand wil remmen. Dan gebeuren er soms ongelukken." "Wout weet zelf niet zo goed wat er gebeurd is, maar hij was hypergefocust en hij zou het raar vinden mocht hij mijn achterwiel hebben aangetikt. Hij had het gevoel dat zijn fiets plots weg was onder hem." "Het gaat zo snel en bij zo'n slag kan ik me inbeelden dat je niet meer weet wat er gebeurd is. Hij komt er nog goed vanaf, denk ik, gezien de snelheid." "Het was een koers-incident. Het is shit dat we onze leider verloren zijn. We zijn de jongste 3 maanden meer samen geweest dan dat we onze partner hebben gezien. Maar ik ben trots op hoe we zijn blijven rijden." En Van Aert heeft zijn ploegmaats al berichten gestuurd. "Hij zegt dat we er voor kunnen gaan, ook al is hij er niet bij. Hij zal onze grootste supporter zijn. Dat motiveert ons."