Marijn de Vries ziet vraagtekens rond Lotte Kopecky voor Parijs-Roubaix: "SD Worx zit niet in de flow"

Zaterdag dokkert het vrouwenpeloton over de kasseistroken van Parijs-Roubaix. Kan Lotte Kopecky na haar vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen de knop omdraaien voor de Hel van het Noorden? Wieleranaliste Marijn de Vries denkt van wel, maar ziet ook heel wat vraagtekens.

"Parijs-Roubaix is een heel andere wedstrijd dan de Ronde. De factor geluk speelt een grotere rol. Kopecky is nog steeds één van de allerbeste rensters uit het peloton, maar ze steekt er iets minder bovenuit dan vorig seizoen."

Wieleranaliste Marijn de Vries is ervan overtuigd dat de wereldkampioene met wat rust opnieuw top kan zijn aanstaande zaterdag, maar toch neemt ze een slag om de arm.

De Vries merkt dat dat eigenlijk voor de hele ploeg geldt.



Voor de Nederlandse wieleranalist is de grootste vraag "hoe Team SD Worx het zal doen op zaterdag". De ploeg oogt wat ontregeld en dat is volgens De Vries te wijten aan de uitspraken van ploegleider Danny Stam.

"Ik denk dat hij het te hard gespeeld heeft door in de week voor de Ronde te zeggen dat Demi Vollering niet kan blijven. Wat daarna gebeurde, was dat iedereen in het team -zelfs CEO Erwin Janssen- die nieuwe, moeilijke situatie probeerde te ontmijnen."

"Het is gewoon lompe en onhandige communicatie van Danny Stam. Waarom zeg je zoiets in de week voor één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar? Het levert alleen maar gedoe op."

En dat viel op tijdens de Ronde volgens Marijn de Vries. "De rensters wilden laten zien dat ze nog voor elkaar wilden rijden en ze waren te veel daarmee bezig in plaats van met echt koersinstinct. Dat is in die wedstrijden wel echt nodig."