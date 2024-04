Jouw gids voor Parijs-Roubaix 2024 (m/v): parcours, deelnemers, livestream

do 4 april 2024 10:00

Kasseivreters halen dit weekend hun hartje op, want zowel zaterdag als zondag staat Parijs-Roubaix op het menu. Wie zijn de favorieten? Waar kan je de koers bij de vrouwen en de mannen volgen? Ontdek het in onze gids.

Parijs-Roubaix (v)

Zo was het vorig jaar:

Een marathonontsnapping tot een goed einde brengen in Parijs-Roubaix? Alison Jackson bewees vorig jaar dat dat geen natte droom is. Samen met 17 vluchtgezellen kreeg de Canadese 6 minuten voorsprong in de Hel. In het peloton draaide de achtervolging in de soep. Zeker toen Elisa Longo Borghini ten val kwam op de kasseien en daarmee zowat het hele peloton ophield. Ook Kopecky ging onderuit. Sanne Cant moest met een bebloed gezicht opgeven. Dat speelde allemaal in de kaart van de uitgedunde kopgroep, die met 15 seconden voorsprong de piste opdook. In een chaotische sprint, waarin Femke Markus onderuitging, haalde Alison Jackson het. Met een opvallend vreugdedansje als gevolg. Onze landgenote Marthe Truyen mocht als 3e mee op het podium. Kopecky eindigde 7e.

Uitslag Parijs-Roubaix (vrouwen) naam resultaat ploeg 1 Alison Jackson 3u42'56" 2 Katia Ragusa z.t. 3 Marthe Truyen z.t. 4 Eugénie Duval z.t. 5 Marion Borras z.t. 6 Marta Lach +3" 7 Lotte Kopecky +12" 8 Pfeiffer Georgi z.t. 9 Chiara Consonni z.t. 10 Marianne Vos z.t.

Het parcours:

Daags voor de mannen betreden de vrouwen als eerste de Hel van het Noorden. Het menu oogt verrukkelijk met 17 kasseistroken. Van de vijfsterrenstroken ontbreekt enkel het Bos van Wallers. De schots en scheve stenen van Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre moeten wel getemd worden. Om 13.35 uur klinkt het startschot in Denain. De aankomst op de Vélodrome staat gepland rond 17.15 uur.

Deelnemerslijst:

Het volledige Ronde-podium stuurt zijn kat naar Parijs-Roubaix. Geen Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma en Shirin van Anrooij op de Franse kasseien, dus. Lotte Kopecky draagt zo in haar eentje het gewicht van topfavoriete in de koers uit haar dromen. Dichter dan een 2e plek 2 jaar geleden kwam ze nog niet. Haar grootste concurrente wordt levende legende Marianne Vos (Visma-Lease a Bike). De 36-jarige Nederlandse koerst dit voorjaar als herboren met zeges in de Omloop en Dwars door Vlaanderen. Op de kasseien van Parijs-Roubaix zijn de veldritskills van Vos een groot wapen. Binnen haar eigen team SD Worx-ProTime moet Kopecky ook kijken naar de katterappe Lorena Wiebes, die dit voorjaar alsmaar meer bewijst dat ze meer is dan een pure sprintster. Lidl-Trek heeft met Ellen van Dijk en Elisa Balsamo 2 speerpunten. Uittredend winnares Alison Jackson rijdt een anoniem voorjaar. Maar in een koers die je al eens gewonnen hebt, kom je altijd beter voor de dag. Van Belgische zijde is het ook uitkijken naar Marthe Truyen, vorig jaar 3e. En kan Sanne Cant zich nog eens helemaal uitleven in haar laatste Hel ooit? Andere namen om in de gaten te houden, zijn Brits kampioene Pfeiffer Georgi, Emma Norsgaard, Chiara Consonni, Christina Schweinberger, Grace Brown en Kimberley Pienaar.

Live bij Sporza:

sporza.be/app : we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates op deze pagina, de livestream is vanaf 15 uur beschikbaar





: we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates op deze pagina, de livestream is vanaf 15 uur beschikbaar tv : Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen je vanaf 15 uur op VRT 1





: Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen je vanaf 15 uur op VRT 1 radio: Jonas Maes houdt jullie op Radio 1 op de hoogte van de ontwikkelingen in de vrouwenkoers

Parijs-Roubaix (m)

Zo was het vorig jaar:

Het gedroomde duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert leek er te komen totdat pech roet in het eten gooide. Van Aert reed lek op het einde van Carrefour de l'Arbre. Van der Poel begon aan een tijdrit van 15 kilometer enrondde het netjes af. Jasper Philipsen maakte het Alpecin-Deceuninck-feestje compleet door de sprint voor de 2e plek te winnen. Van Aert stond als 3e op het podium met een donderwolk op zijn gezicht.

Uitslag Parijs - Roubaix naam resultaat ploeg 1 Mathieu van der Poel 5:28:41 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Jasper Philipsen +46 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Wout van Aert +46 Jumbo - Visma TJV 4 Mads Pedersen +50 Trek - Segafredo TFS 5 Stefan Küng +50 Groupama - FDJ GFC 6 Filippo Ganna +50 INEOS Grenadiers IGD 7 John Degenkolb +2:35 Team DSM DSM 8 Max Walscheid +3:31 Cofidis COF 9 Laurenz Rex +3:35 Intermarché - Circus - Wanty ICW 10 Christophe Laporte +4:11 Jumbo - Visma TJV meer tonen

Het parcours:

Alsof Parijs-Roubaix vorig jaar nog niet genoeg kasseien telde, heeft de organisatie het aantal kasseikilometers met 1,2 kilometer aangedikt. Er staan dit jaar 55,7 kilometer kasseien op het menu. Stroken die hun terugkeer maken in het parcours zijn le secteur de Briastre en le secteur du hameau de Buat. Compiègne blijft het startdecor. Om 11.10 uur worden de renners daar losgelaten voor hun helse tocht. Na 96 kilometer krijgen ze een eerste lading kasseien voor de wielen geschoven, op de strook van Troisvilles naar Inchy. Het Bos van Wallers zorgt op 95 km van de streep traditioneel voor een eerste schifting. Om een massavalpartij te vermijden heeft de organisatie een chicane aangeplant voor het Bos. Carrefour de l'Arbre is de laatste vijfsterrenstrook (op 17 km van de streep) en vaak ook de scherprechter in de Hel. Op de myhische Vélodrome weten we rond de klok van 17 uur of Mathieu van der Poel zichzelf opvolgt.

Deelnemerslijst:

Door de afwezigheid van pechvogel Wout van Aert ligt Mathieu van der Poel mijlenver voorop in de pronostieken. Mocht de wereldkampioen iets overkomen, heeft Alpecin-Deceuninck met Jasper Philipsen ook nog de runner-up van vorig jaar achter de hand. Wie kan Alpecin-Deceuninck weerwerk bieden? Mads Pedersen zal een weekje meer bekomen zijn van zijn val in Dwars door Vlaanderen. De Hel is de droomkoers van de kopman van Lidl-Trek. Visma-Lease a Bike heeft met Matteo Jorgenson en Dylan van Baarle op papier 2 troeven. Maar hoe fit is de Nederlandse oud-winnaar van Parijs-Roubaix? De Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) is altijd een kanshebber op het podium. Ook de Bask Oier Lazkano (Movistar) brandt altijd van ambitie. Bij de Belgen is het zoeken naar outsiders. Als Yves Lampaert wint, mag hij de mooiste koe van nonkel Geert kiezen. Maar een week na Pasen lijkt een verrijzenis van Soudal-Quick Step weinig waarschijnlijk. Laurenz Rex is misschien nog de interessantste Belg om te volgen. Vorig jaar werd de Samyn-winnaar al 9e in Roubaix. In de Ronde toonde Rex dat het snor zit met zijn conditie.



En wat kan Tim Wellens in zijn vuurdoop in de Hel?

Live bij Sporza: