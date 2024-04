Ronde-winnares Longo Borghini wordt geen luxe-invaller van Deignan bij Lidl-Trek

De Italiaanse Elisa Longo Borghini komt ondanks haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen komende zaterdag niet aan de start van Parijs-Roubaix Femmes. Dat bevestigt haar ploeg Lidl-Trek.





De 32-jarige Longo Borghini richt na haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen haar pijlen op het Ardennendrieluik. In de voorbereiding daarop had ze al langer gepland om Roubaix te skippen.





Het uitvallen van ploeggenote Lizzie Deignan - die in de Ronde van Vlaanderen een arm brak - verandert die planning niet. Longo Borghini traint momenteel in Italië als voorbereiding op haar deelname aan de Amstel Gold Race (14/4), de Waalse Pijl (17/4) en Luik-Bastenaken-Luik (21/4).





In 2022 schreef Longo Borghini nog de vrouwenversie van Parijs-Roubaix op haar naam.