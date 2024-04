Lotte Kopecky dolgelukkig na afrekening met twijfels in Roubaix: "Natuurlijk zat Ronde nog in mijn hoofd"

za 6 april 2024 17:59

Ze had zelf al maanden de aandacht op deze dag gevestigd en na enkele wisselvallige weken was de druk alleen maar toegenomen. Maar Lotte Kopecky heeft alle vraagtekens vakkundig weggeveegd. Na een machtige sprint op de piste van Roubaix mag ze een "speciale" zege vieren. "De mensen rondom me zeiden de afgelopen dagen dat ik moest vertrouwen in mijn kwaliteiten", reageert Kopecky opgelucht.

De kruitsporen van de sprint waren amper verdwenen of onze man mocht bij Lotte Kopecky al aankloppen voor een eerste reactie. "Wat een fantastisch ploegwerk", bedankte ze meteen haar ploeg SD Worx-Protime. "Ik kon perfect aan de sectoren beginnen zonder krachten te verspillen." "Ik had een heel goed gevoel en op het einde was Lorena Wiebes van goudwaarde. Zij was niet mee, maar ze zat wel in het eerste groepje achter ons en zo kon ik wachten op haar." "Deze koers was het hoofddoel van mijn seizoen. Het is geweldig hoe mijn ploeg in mij geloofd heeft."

In de afgelopen dagen heb ik genoeg steun gekregen van mensen rondom me. Lotte Kopecky