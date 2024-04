Uitdunnen, even pokeren en dan inhalen tijdens de sprint: de zege van Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix

De topfavoriete heeft het afgemaakt: Lotte Kopecky is de winnares van Parijs-Roubaix. Hoe kwam haar zege tot stand? Bekijk hier de sleutelmomenten.

Op Gruson, de op 2 na laatste strook, dreigt ook Van Dijk te kapseizen na een schot van Vos.

De Nederlandse houdt even in, maar Kopecky neemt over. Rijden ze met z'n tweeën weg? Nog niet helemaal.

Integendeel: richting de boog van de laatste 10 kilometer pikken ook Balsamo en Pfeiffer Georgi weer aan.

We hebben 6 leidsters: Kopecky, Vos, Van Dijk, Balsamo, Georgi en Kraak.