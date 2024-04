Hoe groot is de gunfactor bij Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen? "Zaterdag kan er gepraat worden"

vr 5 april 2024 13:28

Alpecin-Deceuninck is zonder twijfel de ploeg van het voorjaar tot dusver. Jasper Philipsen won Milaan-Sanremo, Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen en het duo is samen topfavoriet voor Parijs-Roubaix. Gunnen ze elkaar de kassei op de piste? "Ik win zelf heel graag, maar ik zal niet minder tevreden zijn als Mathieu wint", klinkt het bij Philipsen.

Vorig jaar werden ze 1 en 2: Mathieu van der Poel zette Parijs-Roubaix op zijn erelijst, een verbluffende Jasper Philipsen kaapte als voorbeeldige ploegmaat nog de tweede plaats weg. Ook komende zondag hoopt het duo samen brokken te maken. "Het is geen geheim dat we met de ploeg voor de zege gaan", vertelde de sprinter van Alpecin-Deceuninck vanochtend op het persmoment. "In deze koers speelt geluk wel altijd een rol. Voorlopig hebben we nog geen pech gehad en hebben we altijd ons plan kunnen volgen." Geluk is bepalend - "Russische roulette", dixit Van der Poel -, maar Philipsen wijst ook op positionering. "Wie goed is, zit vooraan en blijft meestal uit de miserie. Als je afziet, dan zit je daar waar de ellende gebeurt."

Vorig jaar was er alleszins geen vuiltje aan de lucht. Philipsen speelde een sleutelrol in de zege van zijn ploegmaat, een nobele daad die enkele weken geleden werd terugbetaald in Milaan-Sanremo. Zal Philipsen zondag nu iets terugdoen voor de wereldkampioen na zijn geste in La Primavera? "Uiteraard wil ik dat op een bepaald moment doen. Waarom niet zondag?" Van der Poel was duidelijk: "Dat verwacht ik niet. Wat Jasper vorig jaar in Roubaix gedaan heeft, was al genoeg." "En ik doe zoiets als in Sanremo niet om iets terug te krijgen. Het was toen de beste optie en Jasper zou het zelf ook zo gedaan hebben."

Links en rechts

In hun stoutste dromen stormt het koppel misschien wel broederlijk op de Vélodrome André Pétrieux af. "Wat we dan doen? We zullen nu nog niet in onze kaarten laten kijken, hé", lachte Philipsen. "Ik hoop gewoon op een mooie koers waarbij we samen onze krachten kunnen uitspelen. In deze koers speelt het numerieke aantal altijd een rol." "Ik wil in de finale geraken en dan kunnen we het op een tactische manier uitspelen. Je moet sowieso een goeie dag hebben zoals ik die vorig jaar en in Sanremo had." Maar wat als ze samen met een klein groepje naar de finish snellen? Is al vastgelegd welke kaart dan wordt getrokken? "Daar denken we nu nog niet aan. Eventueel kan er zaterdag over gepraat worden, maar we moeten eerst daar geraken." "Ik win heel graag zelf, maar ik zal niet minder tevreden zijn als Mathieu zijn handen in de lucht steekt." Van der Poel grinnikte op de persconferentie. "Jasper zal links rijden, ik rechts. Wie als eerste aan de finish is, wint. Dat is het plan. Doe het niet, hé", richtte hij zich nog tot zijn maatje.

Ik denk dat wij als ploeg de minste druk hebben. Niemand kan die bij ons leggen. Ons voorjaar is geslaagd. Christoph Roodhooft (ploegleider Alpecin-Deceuninck)