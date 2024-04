Mathieu van der Poel blijft bij zijn mening: "De chicane maakt het nog gevaarlijker"

Een nieuwe zondag baart een nieuwe klassieker, maar nog steeds dezelfde topfavoriet. Mathieu van der Poel is na zijn demonstratie in de Ronde dé kandidaat om zichzelf op te volgen in Parijs-Roubaix. Maar eerst moet hij zich met al zijn collega's voorbij de chicane wurmen en op de fiets blijven. Alle hete hangijzers kwamen aan bod tijdens zijn persbabbel.

De eerste vraag op de persbabbel draaide rond de chicane in Parijs-Roubaix. Op X had Mathieu van der Poel zich al afgevraagd of het een grap is.

"Het is goed dat men iets probeert, maar volgens mij is dit niet de juiste manier", legde hij vrijdagochtend uit. "En dit in de week voor de koers introduceren is ook niet zo goed."

"Ik voel me zelf niet echt comfortabel in het peloton richting het Bos van Wallers, maar veranderen om iets te veranderen, is niet altijd het beste wat je kan doen."

"Wat dan wel een goed voorstel is? Vanuit de richting waar we nu komen net na die chicane, is al goed. Adam Hansen (van de rennersvakbond CPA) stuurde me gisteren een bericht met de opties voor de komende jaren. Dat ziet er goed uit."

"Maar volgens mij maakt de chicane het nog gevaarlijker. Als je als 20e aan het Bos begint, is dat nog oké. Bij de chicane niet. Rond de 5e of de 10e positie sta je stil en dan verlies je een halve minuut."

"Ik had me er iets anders bij voorgesteld. Nu is het een trechter van 180 graden. Ik had meer een chicane zoals in de F1 verwacht."

"Maar als de meerderheid denkt dat het beter is, dan sluit ik me daar bij aan", legde de wereldkampioen zich neer bij het debat. "Ik geef mijn mening, maar ik probeer gewoon te winnen. Met of zonder chicane."