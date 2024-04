Rien à faire: monsterlijke Mathieu van der Poel wint ook Parijs-Roubaix na solo van 60 kilometer

De toevoeging van een chicanebocht voor de beruchte kasseistrook van Arenberg in Parijs-Roubaix heeft heel wat losgemaakt in het peloton. De maatregel van organisator ASO moet het risico op valpartijen verkleinen, maar onder anderen Mathieu van der Poel trok dat in twijfel. Visma-Lease a Bike outte zich dan weer als duidelijk voorstander. Lees een greep uit de reacties hieronder.