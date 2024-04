Een schandalige poging tot sabotage? Fan gooit petje richting wielen Van der Poel, die ook weer bier naar zich krijgt

Na het bier nu een petje. Ook in Parijs-Roubaix heeft een 'supporter' zich misdragen tegenover Mathieu van der Poel. Toen de Nederlander over een kasseistrook raasde, gooide een vrouwelijke fan - schijnbaar bewust - een petje richting de wielen van de koploper. Een schandalige poging tot sabotage? MVDP kreeg wat later ook weer bier naar zich gegooid.