Niets dan lof van Jasper Philipsen voor perfecte teamwerk in Roubaix: "We hebben ons als ploeg overtroffen"

Schrap alle verwijzingen naar de "perfecte koers" van Alpecin-Deceuninck in de Parijs-Roubaix van 2023. Vandaag deden Van der Poel, Philipsen, Vermeersch en co. mogelijk nog beter. Dus zijn er enkel stralende gezichten te zien op de piste. "Ik ben enorm trots dat we het opnieuw klaarspelen", vertelt Jasper Philipsen over het 2e een-tweetje.

Fris en monter, met de kamerbrede glimlach op zijn gezicht. Zo staat Jasper Philipsen - net als vorig jaar 2e - de pers te woord na een zware Parijs-Roubaix. "Links was nog een gaatje, ik ben blij dat ik er nog over kwam", vertelt de sprinter van Alpecin-Deceuninck over zijn laatste cartouche op de piste. Ook Philipsen beseft dat zijn team een begenadigde dag kende. "Ik ben enorm trots op onze wedstrijd. We hebben ons als ploeg overtroffen. Niet getwijfeld en meteen de wedstrijd in handen genomen." "Met Mathieu heb je iemand die van erg ver kan aangaan. Dat maakt het voor ons makkelijker om in het defensief te koersen en de anderen nerveus te maken. Ik kan zeggen dat we een perfecte koers rijden."

Gianni en ik zaten in de tweede groep en zagen dat de moed in de schoenen zakte bij de anderen. Jasper Philipsen

Met een fenomeen als Van der Poel in het team, wist Philipsen dan ook snel dat hij voor de tweede plek reed in Noord-Frankrijk. "Ik dacht wel: hij is vertrokken", kan de sprinter erom lachen. "Gianni en ik zaten in de tweede groep en zagen dat de moed in de schoenen zakte bij de anderen. Ik had het hem nooit kunnen voordoen." Maar knagen? Dat doet het niet: "We reden als team om te winnen, ik ben enorm trots dat we het opnieuw klaarspelen." Zo komt er een einde aan een enorm succesvol eerste deel van het voorjaar. "De Amstel staat op mijn programma, ja", blikt Philpsen al vooruit. "Maar het feestje mag uitgebreid zijn na deze klassieke campagne, dat verdienen we zeker."

Vermeersch: "Nog perfecter dan vorig jaar"

"Prachtig, hè", kan Gianni Vermeersch zijn ogen nauwelijks geloven als hij naar de uitslag kijkt: 1e, 2e en 6e voor zijn team. "Eigenlijk is het een herhaling van vorig jaar. Toen haalde ik net geen top 10, we zeiden het voor de wedstrijd nog dat dat nu ons doel was. Dus de cirkel is rond." Zo rijdt de ploeg van de Roodhoofts zich met een masterclass de geschiedenisboeken in. "Vorig jaar reden we quasi-perfecte wedstrijd. We konden bijna niet beter doen, maar dat was het wel."

Als Mathieu zo'n aanval plaatst, weet je dat hij supersterk is. Gianni Vermeersch