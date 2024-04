Visma-Lease a Bike verdedigt veelbesproken chicane: "Willen de fans echt renners onder het bloed zien?"

do 4 april 2024 12:33

De toevoeging van een chicanebocht voor de beruchte kasseistrook van Arenberg in Parijs-Roubaix heeft heel wat losgemaakt in het peloton. De maatregel van organisator ASO moet het risico op valpartijen verkleinen, maar onder anderen Mathieu van der Poel trok dat in twijfel. Visma-Lease a Bike outte zich dan weer als duidelijk voorstander.

"Is dit een grap?" Met een niet mis te verstane boodschap op X uitte Mathieu van der Poel woensdag zijn ongenoegen over de parcoursingreep van organisator ASO vlak voor de beruchte kasseistrook van Arenberg in Parijs-Roubaix. Een chicanebocht moet ervoor zorgen dat de renners zondag tegen lagere snelheid de kasseien oprijden, waar dat doorgaans tegen 60 kilometer per uur gebeurt. Zo wil men de kans op valpartijen verkleinen op de schots en scheve stenen in het Bos van Wallers. Die kunstgreep verdeelt de meningen in het peloton. Tegenstanders vermoeden dat het gevaar gewoon verlegd wordt van op tot voor de kasseistrook. "Deze chicane is wel heel scherp en smal. En remmen op een spoorwegovergang is ook niet ideaal", merkte journalist Thijs Zonneveld kritisch op.

"Liever bochten en uitschuivers op de stoep"

Anderen reageerden dan weer enthousiast op de maatregel. Zo werd de chicane bij Visma-Lease a Bike unisono toegejuicht. "Goed gedaan, Adam Hansen! Samen brengen we de veiligheid van onze sport naar een hoger niveau", stak Visma-CEO Richard Plugge pluimen op de hoed van de rennersvakbond.

Nederlands kampioen Dylan van Baarle reageerde op zijn beurt met een dankbare emoji op X, maar de scherpste reactie kwam van zijn ploegmaat en Dwars door Vlaanderen-winnaar Matteo Jorgenson.

Is dit wat de fans willen zien? Renners compleet onder het bloed nadat ze met hun gezicht over scherpe kasseien glijden aan 80 kilometer per uur? Matteo Jorgenson