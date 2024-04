Zal veelbesproken chicane in Parijs-Roubaix er zo uitzien? Van der Poel hoopt alvast van niet: "Is dit een mop?"

De eerste beelden van de (nu al) befaamde chicane in Parijs-Roubaix circuleren op sociale media. Of het ommetje er zo zal uitzien op zondag, is nog niet bevestigd. Wel verdeelt het de meningen. Zo ook bij titelverdediger en topfavoriet Mathieu van der Poel. "Is dit een mop?", vraagt hij zich luidop af. Oordeel vooral zelf over het mogelijke traject.