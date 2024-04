Om nieuw slagveld te vermijden: organisatie Parijs-Roubaix overweegt chicanes voor Bos van Wallers

Een opmerkelijke parcourswijziging lijkt in de maak enkele dagen voor de Hel van het Noorden. De organisatie van Parijs-Roubaix denkt eraan om chicanes te leggen voor het Bos van Wallers. Traditioneel komen de renners er met hoge snelheden aangevlogen, wat vorig jaar resulteerde in een slagveld voor onder meer Dylan van Baarle en Kasper Asgreen.

Nog 5 keer slapen en dan dokkeren de sterkste klassieke renners weer over de kasseien in Noord-Frankrijk.

Er is wel een maar. Het voorstel roept vragen op bij lokale autoriteiten - die het idee overigens nog moeten goedkeuren. Zij denken dat het gevaar gewoon verlegd wordt van op, naar voor de mythische kasseistrook.

"Wanneer ik het aan de renners voorlegde, gaven ze de voorkeur aan hard te remmen met het risico om op het asfalt te vallen, dan met 60 km/u het Bos in te rijden", countert Gouvenou die denkpiste.

"We willen gewoon wat meer zekerheid geven bij het ingaan van de kasseistrook. Maar misschien moeten we ook nadenken over hoe we valpartijen op lange termijn zoveel mogelijk kunnen vermijden."

Op sociale media uiten wielerliefhebbers alvast hun twijfels bij de uitwerking én de timing van het idee, zo vlak voor Parijs-Roubaix. "Ik vind dit een goed idee", geeft renner-journalist Thijs Zonneveld tegengas.

Komt de chicane er of niet? De grazende geiten die het Bos van Wallers piekfijn moeten achterlaten voor zondag, trekken er zich alvast weinig van aan.