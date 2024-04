Geen tijd voor eigen afterparty en loopje van 13 km ... in Spanje: de dolle 24 uur van Van der Poel na de Ronde

Op zijn lauweren rusten deed Mathieu van der Poel niet. Integendeel. De ochtend na zijn overwinning in de Ronde zat de wereldkampioen alweer op zijn fiets, in de namiddag ging hij zelfs nog een stevig tempoloopje afwerken. En dat allemaal nadat hij zich na de podiumceremonie naar de luchthaven had moeten reppen voor zijn vlucht naar Spanje. Een greep uit de "day after" van MVDP.

Zondagavond had Alpecin-Deceuninck nog een bescheiden afterparty georganiseerd ter gelegenheid van de overwinning van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen.



Alleen: de kopman zelf was niet aanwezig.



Van der Poel zette na de podiumceremonie en alle interviews meteen koers naar de luchthaven om de eerste vlucht naar Alicante - rond 21 uur - te nemen. De kopman van Alpecin had ultiem nog beslist om zijn voorbereiding voor Parijs-Roubaix in Spanje af te werken.

Het is immers geen geheim meer dat de regio Calpe-Dénia het favoriete trainingsoord van de wereldkampioen is geworden. Een tweetal jaar geleden kocht hij er dan ook een huis.