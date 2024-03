Niemand weet hoe goed Mathieu van der Poel al is, behalve één man: "Toeristen lachen soms als ze ons bezig horen"

vr 15 maart 2024 06:38

Dat Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Wout van Aert in vorm zijn, weten we. Maar hoe zit het met dat andere fenomeen? Morgen begint wereldkampioen Mathieu van der Poel aan zijn seizoen in Milaan-Sanremo. De voorbije weken vertoefde één man constant in zijn spoor: Freddy Ovett, Zwift-fenomeen en boezemvriend van de Nederlander.

Aan voor- of nagerechtjes doet Mathieu van der Poel niet. De dubbele Nederlandse wereldkampioen eindigde zijn veldritjaar met het WK, straks start hij zijn wegseizoen meteen in een monument. Tussenin was er het 'Grote Niets'. En dus is het toch wat gissen hoe MVDP zich zal verhouden tegen andere grote kanonnen in Milaan-Sanremo. Temeer omdat de veelwinnaar - in tegenstelling tot vroeger - ons geen inzicht in zijn trainingen meer gunt via Strava. Op Instagram bleef Van der Poel gelukkig wel bijzonder actief. Daar viel op dat de wereldkampioen de voorbije weken steeds met dezelfde renner op pad trok in Spanje: Freddy Ovett.

Probleemloze winter

De 30-jarige Australiër is geen onbekende in de wielerwereld.



Hij beleefde een korte periode als prof en switchte daarna (met succes) naar het digitale platform Zwift. Maar de voorbije weken maalde hij dus in 'real life' kilometers met de wereldkampioen. Uit de vele filmpjes blijkt ook dat de twee het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Minstens even hard als ze bergjes opvlammen, dollen ze samen naast de fiets. En dus is Ovett dé man die ons kan vertellen hoe goed Van der Poel nu eigenlijk is. "Hij is zeker klaar voor Milaan-Sanremo", valt de trainingspartner van MVDP met de deur in huis. "Je zag in het veldrijden al dat hij beter was dan ooit. En Mathieu heeft ook een probleemloze winter achter de rug, dat is belangrijk voor hem." "Weet je, Mathieu is momenteel gewoon heel gelukkig. En als hij gelukkig is, dan rijdt hij snel. (lacht) Dat heb ik de voorbije weken aan den lijve ondervonden. Ik zag dat hij elke dag beter werd."

Mathieu wil op training meer doen dan enkel zijn waardes trappen. Freddy Ovett

"Als je zoveel samen traint, voel je je niet altijd super. Maar Mathieu lijkt zich altijd goed te voelen. Als we samen een lange trainingsrit doen, is hij de dag erna weer helemaal fris. Dan voert hij het tempo op tijdens de recovery ride. Hij herstelt heel snel van een work-out waar mensen normaal 2 weken van in bed liggen." Ovett onderstreept nog maar eens dat Van der Poel er stevig de pees oplegde tijdens zijn trainingen. "Hij was altijd de renner die het tempo opdreef. Ik zag hem nooit in het wiel zitten. Kijk, Mathieu wil op training meer doen dan enkel zijn waardes trappen. Hij wil ook van elke training genieten en elke dag op de fiets memorabel maken."



Memes en reels

Met Ovett heeft Van der Poel alvast een ideale partner in crime gevonden om beide werelden te combineren. En daar speelde niemand minder dan Greg Van Avermaet een cruciale rol in. "Hij heeft me vorig jaar geïntroduceerd bij Mathieu in Denia", vertelt de Australiër. "Greg deed een laatste training voor het WK met Mathieu en ik reed met hen mee. Nadien zei Mathieu dat ik altijd iets mocht laten weten als ik een trainingspartner zocht. Wat later gingen we samen op pad - het was een amusante rit." "Nadien zijn we snel goede vrienden geworden. Ik ben zelfs nog meer onder de indruk van de persoon Mathieu. Hoe vriendelijk hij is, hoe hij geniet van het leven en zijn prioriteiten kent."

Tijdens een training van 7 uur eet Mathieu tijdens de koffiestop 3 croissants en drinkt hij 3 flat whites. Freddy Ovett

Bovendien praten Ovett en Van der Poel zeker niet alleen over wielrennen. "We zijn allebei geobsedeerd door memes en reels op Instagram", lacht die eerste. "Elk uur buzzert mijn gsm met een of andere gekke reel van hem." En ook tijdens de trainingen mag de riem er al eens af. 'We houden elke training halt bij een koffiehuis om een koffietje en een taartje te eten. (grijnst) Tijdens een training van 7 uur eet Mathieu tijdens de koffiestop 3 croissants en drinkt hij 3 flat whites (dubbele espresso met melkschuim, red.)." "We genieten er ook van om samen te zingen op de fiets. Toeristen kijken soms raar op als ze ons bezig horen. Mathieu is een grote Justin Bieber-fan, the old school-liedjes. (schaterlacht) Ik hou wat minder van die muziek, maar ik respecteer zijn muzieksmaak.” (lees voort onder IG-post)

Solo op de Via Roma

Het is overigens zeker niet zo dat de boezemvrienden constant alleen op pad zijn. Ook Remco Evenepoel sloot onlangs eens aan voor een trainingsrit. “Er was wat trash talk tussen Mathieu en Remco omdat ze beiden Luik-Bastenaken-Luik rijden", grijnst Ovett. "Remco vroeg Mathieu: “Wie is de kopman van Alpecin-Deceuninck in Luik?” Ze zijn er speels over. Het zijn goede vrienden die een prima relatie hebben. Remco is gemotiveerd en wil dat hij en Mathieu samen alle klassiekers winnen dit voorjaar. Wat volgens mij mogelijk is."

Mathieu was natuurlijk onder de indruk van Pogacar in de Strade, maar niet verrast. Freddy Ovett