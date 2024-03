Ook zonder wedstrijdritme geen twijfels bij Mathieu van der Poel: "Als je één koers zo kan winnen, is het Sanremo"

"Als ik iets mag veranderen, wilde ik iets meer rust", lacht Van der Poel ermee. "Neen, ik ben heel blij over hoe de voorbereiding verlopen is. Idealiter had ik een rittenkoers gereden voor Sanremo, maar vorig jaar was het toch wat gehaast toewerken naar de Strade Bianche."

Op stage of in koers, geen enkele wielrenner heeft het nummertje van Tadej Pogacar gemist in de Strade Bianche.

"Hij heeft weer indruk gemaakt. Maar bang? Nee, dat ben ik niet", lacht Van der Poel.

"Het was straf, maar ik ben er niet van geschrokken. We weten allemaal tot wat hij in staat is. Het is niet te vergelijken met de race van zaterdag. Hij is favoriet, zoals in elke wedstrijd die hij start."

Het blijft een feit dat je Milaan-Sanremo niet zo makkelijk kan winnen. Laat staan erin verrassen met een solo.

"Daarom heb ik ook nog eens verkend. De afdalingen van de Cipressa en Poggio zijn belangrijk om op te frissen. Niet op volle snelheid uiteraard, want dan kom je redelijk snel in de problemen met het verkeer."

Het parcours kent alvast geen geheimen, net als de tegenstand van de wereldkampioen. Enkel de eigen wedstrijdvorm is een vraagteken. "We zullen wel zien hoe het gaat", besluit hij