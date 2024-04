Vincent Kompany neemt Engelse arbitrage op de korrel: "Dit seizoen zijn ze niet goed genoeg"

"En dat zeg ik niet omdat we op de voorlaatste plaats staan. Onze plaats in de rangschikking is niet het gespreksonderwerp. Ik heb er ook geen problemen mee als ik een sanctie krijg, maar het moet correct zijn. Ik zeg dat niet op een wraakzuchtige manier en ben ook niet boos meer. Al wat ik wil is dat de arbitrage beter wordt dan dat ze nu is."



Ondanks dat Burnley een volledige tweede helft met een man minder speelde, sleepte het nog een 2-2 gelijkspel uit de brand op het veld van Chelsea. In de stand is Burnley tot op vier punten van de eerste veilige plaats genaderd. Er zijn nog acht speeldagen te gaan en de hoop om alsnog aan degradatie te ontsnappen, is weer opgelaaid.

"Al wat we vragen is een kans", zegt Kompany. "Als we voor het einde van het jaar één kans krijgen om ons te redden, is dat genoeg voor ons."

"We gaan ons proberen in een positie te manoeuvreren waarin we die kans krijgen. Ondanks het moeilijke seizoen dat we beleven, vormen we nog altijd een hecht team. Dat toont wie we zijn en dat zal de komende acht wedstrijden niet veranderen, of we ze nu alle acht winnen of alle acht verliezen."