"De perfecte koers" van Alpecin-Deceuninck: "Jammer dat onze ploeg zo in vraag werd gesteld"

ma 1 april 2024 09:58

Het was met z'n allen tegen één superfavoriet en zijn 6 ploegmaats: Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck zouden langs alle kanten bestookt worden, maar ze trokken in Oudenaarde opnieuw aan het langste eind. "De koers had voor ons niet beter kunnen verlopen", reageerden ze in het winnende kamp.

Silvan Dillier nam de controle van de vroege vlucht voor zijn rekening, Axel Laurance toonde zich in een offensiefje, Søren Kragh Andersen kon terugkeren en helpen na een lekke band en Gianni Vermeersch elimineerde als mannetjesputter Mads Pedersen. Ploegleider Christoph Roodhooft kon aan de ploegbus dan ook alleen maar tevreden zijn over het werk van zijn Alpecin-Deceuninck. "We hebben nagedacht vanuit onze eigen sterkte", vertelde hij over het tactische plan. "We wisten ook wel hoe de andere ploegen het zouden doen, want het was uitvoerig besproken vooraf. Maar wij hebben ons eigen plan gevormd." "Je hangt natuurlijk af van de sterkte van Mathieu van der Poel, maar we hebben als ploeg geen enkele steek laten vallen. Dat hebben we getoond." "In ons land hebben we een batterij analisten en columnisten en op den duur wordt het voor hen moeilijk om origineel uit de hoek te komen. Het is jammer dat onze ploeg zo in vraag werd gesteld." "Kijk naar de 7 namen bij ons. Andere mensen hadden het gelukkig wel goed bekeken. De koers heeft bewezen dat we sterk genoeg waren."

Mathieu van der Poel blaast uit na zijn zege in de Ronde.

De moeilijkste voor Mathieu

Gianni Vermeersch was een van de oerdegelijke steunpilaren. "We hebben de perfecte wedstrijd gereden", herhaalde hij. "We hadden de koers de hele dag onder controle. En een fantastische Mathieu maakte het af." "Wij hadden zelf een goeie dag. Ze hebben het langs alle kanten geprobeerd. Zeker Visma-Lease a Bike begon vroeg aan de finale, maar altijd was er een mannetje mee." Vader Adrie van der Poel knikte. "Alle druk werd naar deze ploeg geschoven. Op voorhand zou het de moeilijkste Ronde zijn voor Mathieu." "Maar de jongens hebben hun verantwoordelijkheid genomen, het weer heeft misschien een handje geholpen en uiteindelijk had de koers niet beter kunnen verlopen. Iedereen heeft gedaan wat hij kon en moest doen."

