Karl en José zagen Van der Poel het wielerpantheon inrijden: "En zou heel straf zijn als het nu stopt"

Mathieu van der Poel was meer dan een klasse te sterk en won zijn derde Ronde van Vlaanderen. "We hebben een rare koers gezien" en "Alpecin-Decuninck is de ploeg van het voorjaar", vinden onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer, die ook nog een boodschap voor de biergooiers hadden.

José : "Super belangrijke zet, want anders had hij misschien toch nog sneller de benen stil gehouden, maar achteraf bekeken – na de koers – had ook dat niet geteld, denk ik. Als je ziet waar Pedersen eindigt."

José: "Toch wel, zoals we verwacht hadden. Maar door het verdwijnen van Wout van Aert zijn er heel veel nieuwe tactieken naar boven gekomen en uiteindelijk is het geworden wat het geworden is."

José : "Hij is in de eerste plaats een veldrijder en een heel goeie dan ook nog. En daar komt dan nog eens bij dat hij misschien de juiste beslissing heeft genomen. We zagen hem al in de neutrale zone zijn banden testen."

José : "Hij was super onderweg, maar misschien toch een klein foutje gemaakt met eten en drinken. We hebben toch wel een rare koers gezien."

"Of hij tot het einde meegaat, dat is nog iets anders. Mathieu toonde – en dat gaf hij ook toe – naar het einde toe tekenen van verval. Want het was een zware editie."

Karl : "Dat is een aanname, want Pedersen en Jorgenson zaten op de Koppenberg niet zo ver. Een frisse Pedersen aan de voet van de Koppenberg gaat misschien wel mee met Van der Poel.

José : "De ploeg is sterker voor de dag gekomen dan de meeste mensen vooraf gedacht hadden en dan is het goed."

Karl : "Twee keer Philipsen en twee keerVan der Poel en vandaag was de ploeg oké in de breedte. Meer kun je niet verwachten."

José : "Ja, tuurlijk. Als we spreken over de klassiekers - we hebben het niet over Parijs-Nice en Tirreno. Ze hebben Harelbeke en De Panne er ook nog bij."

"Maar we zijn nog niet eens april en ze hebben met Jasper Philipsen en Van der Poel al 2 Monumenten gewonnen. Is Alpecin de ploeg van het voorjaar?"

Karl : "Na het openingsweekend werden voorzichtige conclusies getrokken: dat Visma-Lease a Bike het voorjaar mee zou domineren - Lidl - Trek kwam pas later - en dat Alpecin-Deceuninck zo goed als onzichtbaar was in dat openingsweekend."

Karl : "Ik dacht aan Flip Kowlier: een welgemeende fuck you. Echt waar, om met zo veel gebrek aan respect een grote kampioen te verwelkomen op de flanken van de Oude Kwaremont. Dat getuigt van geen enkel besef van wat het is om deze prestatie te leveren."

Karl: "Mathieu van der Poel rijdt zich in het wielerpantheon. Hij stapelt de records op: 5 keer top 2 in de Ronde is een record. Hij is de zesde die de Ronde wint in de regenboogtrui. Hij is mederecordhouder met 3 zeges in de Ronde en hij is de Nederlander met het hoogste aantal gewonnen Monumenten."

"Hij heeft nog even te gaan en hij heeft een nieuw procedé gevonden: in Spanje verblijven in de winter. Hij is helemaal zen geworden in het hoofd, daar zal nog wel wat bij komen, denk ik."

José: "Het zou heel straf zijn als het hier zou stoppen en hij wil ook nog naar Luik-Bastenaken-Luik. Misschien verandert dat nog onderweg, want hij is heel diep gegaan. Volgende zondag Parijs-Roubaix, die wellicht een natte editie zal worden, benieuwd wat dat zal geven."

Karl: "Dat verhaal van Luik-Bastenaken-Luik is niet eens zo vreemd, als je ziet dat Quinten Hermans en Wout van Aert mee op het podium stonden toen Remco Evenepoel zijn eerste LBL won."

"Dan moet Van der Poel daar ook iets kunnen betekenen. Het blijft wel de vraag of je daar kunt meedoen voor de overwinning tegen een opperbeste Evenepoel en Tadej Pogacar."

José: "Dat is nog een andere zaak, ik denk dat het vooral uittesten is om misschien volgende jaren echt mee te doen. Wie weet wat er nog allemaal komt in de toekomst van deze man. Hij mag ons verbazen en dat zal hij wel blijven doen."