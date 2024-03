Super Bowl-kampioen Kansas wint de strijd om Welshe rugbytopper die droomde van de NFL

Een tweetal maanden geleden deed Louis Rees-Zammit de rugbywereld met verstomming slaan toen hij aankondigde dat hij stopte met de sport om zijn droom in het American Football na te jagen.



De Welshman had in het rugby op zijn 23e al heel wat records achter zijn naam staan. Hij bereikte op het afgelopen WK nog de kwartfinales met Wales en was ook een vaste waarde in de Six Nations.



Maar de lokroep van de ook in Europa steeds populairdere NFL klonk te luid. Rees-Zammit schreef zich in in het International Player Pathway-programma, dat de Amerikaanse footballcompetitie internationaler wil maken.



Maar liefst 31 teams zagen Rees-Zammit aan het werk op de talentendag. Hij pakte onder meer uit met een tijd van 4"43 in de klassieke '40 yard-test' (zo'n 36,5 meter).



Dat was hij aan zijn stand verplicht, want in het rugby werd hij ook wel eens "Rees-Lightning" genoemd. Toch was Rees-Zammit zelf ontevreden over die tijd, omdat hij op training regelmatig in de 4"20 was gefinisht.



Het is uiteindelijk Kansas City Chiefs dat de Welshman wist te verleiden. De Chiefs wonnen 3 van de laatste 5 Super Bowls en hebben met Rees-Zammit potentieel een nieuwe diamant in handen voor de positie van running back of wide receiver. Een ruwe diamant weliswaar. Afwachten of hij ook in deze sport kan (uit)blinken.