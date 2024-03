3 of 4 duels tussen Van Aert en Van der Poel, lang wachten op Evenepoel en Pogacar: programma van de toprenners

Na Milaan-Sanremo verhuist het epicentrum van de koers naar Vlaanderen. Wie rijdt de komende weken welke klassiekers? We bundelden de programma's van de belangrijkste renners.

Van Aert nog niet zeker in Amstel, Evenepoel misschien Waalse Pijl

Het klassieke voorjaar duurt nog een dikke maand, dus hier en daar staan nog wat vraagtekens in de programma's.

Wout van Aert staat voorlopig op de startlijst van de Amstel Gold Race. Maar de ploeg zal zijn deelname laten afhangen van hoe hij uit de kasseikoersen komt.

Als Van Aert meedoet aan de Nederlandse heuvelklassieker, zijn er 4 mogelijke duels in de maak met Van der Poel, die net als zijn concurrent Harelbeke, de Ronde en Parijs-Roubaix rijdt.

Ook het programma van Remco Evenepoel ligt nog niet muurvast. Na de Ronde van het Baskenland zal de Belgische kampioen sowieso zijn rugnummer opspelden in de Amstel Gold Race en (normaal gezien) ook in Luik-Bastenaken-Luik.



Over Evenepoels deelname aan de Waalse Pijl moet de ploeg nog beslissen. De Brabantse Pijl staat zeker niet op zijn programma.

Arnaud De Lie en Lotto-Dstny sleutelden afgelopen week aan het programma van de kopman. Van zijn oorspronkelijke schema kan er nog een midweek-koers wegvallen zoals Dwars door Vlaanderen.