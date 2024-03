Na "jarenlange strijd" nu "grote boost": offensief op meerdere fronten is "mijlpaal voor vrouwenvoetbal"

vr 29 maart 2024 18:08

Met een ambitieus vierjarenplan krijgt het vrouwenvoetbal in België een stevige duw in de rug. Van jeugd tot Red Flames, geen onderdeel blijft onderbelicht. "Kan je te ambitieus zijn? Nee, we moeten de lat hoog leggen." Een blik op plannen voor de 3 pijlers van het vrouwenvoetbal.

1. Lotto Super League

Een windstoot in de zeilen is net wat de Women Super League kan gebruiken. Zeker nu met KV Mechelen en Woluwe al zeker twee clubs uit de hoogste divisie verdwijnen. Het doel is om de Belgische competitie naar de top 15 van Europa te loodsen. Is dat wel haalbaar nu de Super League net lijkt te krimpen? "Als je wil groeien, moet je door de groeipijnen", zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League. "De clubs haken af, omdat de licentievoorwaarden strenger worden. Ze moeten eerst weer investeren in hun onderbouw voor ze opnieuw de sprong naar de Super League kunnen maken." "Dat zijn op zich normale evoluties. Dat is niet altijd fijn, maar soms moet je moeilijke beslissingen nemen."

Dave Mattheus, hoofdcoach van de vrouwenploeg van Anderlecht, gelooft alvast rotsvast in het plan dat nu op tafel ligt. "We hebben jarenlang moeten vechten om het vrouwenvoetbal te stimuleren. Dat kan een grote boost geven." Het doel is om een zo spannend mogelijke competitie te krijgen. Dit seizoen lijkt alvast uit te draaien op een nagelbijter in de play-offs. "Als coach is het minder leuk dat het zo spannend is", lacht Mattheus. "Maar het is nodig om het product aantrekkelijk te maken. De sport leeft van een heroïsche strijd." En die heroïsche strijd moet ook helpen bij een andere doelstelling: het toeschouwersaantal in de Super League verdubbelen. Anderlecht brak bij de start van de play-offs het nog maar weken oude toeschouwersrecord in de Super League met 2.613 toeschouwers. "Laat de clubs elkaar maar uitdagen om dat record telkens te breken", zegt Parys. "Dat is belangrijk voor de commerciële uitbouw." "Er is zeker evolutie. We vertrekken vanuit realisme en willen stap voor stap groeien, maar we geloven erin."

2. Red Flames

Een duwtje in de rug van de Belgische vrouwenvoetbalcompetitie moet ook de Red Flames vooruit helpen. Dat beseft Riet Maes, speelster bij AA Gent én Red Flame, maar al te goed. "Met een betere competitie kunnen ook de Flames zeker stappen zetten." En de Red Flames willen ambitieuze stappen zetten: top 8 in Europa en top 12 in de wereld. "Kan je te ambitieus zijn? Nee, we moeten de lat hoog leggen", is Katrien Jans, Women's Football Manager bij de voetbalbond, overtuigd. "Waarom zouden we het niet kunnen in België? Wie had ooit gedacht met de mannen dat we nummer 1 zouden zijn zoveel jaar geleden? Dus ik denk dat we daar moeten beginnen, gewoon erin geloven en gewoon alles geven, en zien waar we uitkomen." Om dat te bereiken komt er een high potential programma waarin de Flames individueel gevolgd worden, getoetst aan de internationale standaarden qua trainingsuren, verzorging en begeleiding. "Als we naast het veld enorm veel stappen zetten, zal zich dat ook weerspiegelen op het veld", zegt Riet Maes.

3. Meer meisjes in het voetbal