De 23 Red Flames die begin april wereldkampioen Spanje en Denemarken bekampen in EK-voorronde

Bondscoach Ives Serneels heeft 23 namen bekendgemaakt van Red Flames die op 5 april thuis wereldkampioen Spanje bekampen en 4 dagen later uit in Denemarken spelen in de eerste 2 voorrondeduels voor Euro 2025.

Serneels recupereerde Sarah Wijnants van Anderlecht, die bij de barrages tegen Hongarije geblesseerd afwezig was.



Ook nieuw ten opzichte van Hongarije zijn Noémie Gelders en Loredana Humartus, twee speelsters van competitieleider Standard. De 1e verzamelde al 1 cap, voor de 2e is de nationale ploeg een primeur.



Na haar zware blessure van vorig jaar in mei kreeg Zenia Mertens van OHL voor het eerst sinds lang weer een selectiebrief.



Constance Brackman, Yana Daniëls, Chloé Vande Velde en Jody Vangheluwe zijn er niet meer bij.



België speelt al zijn EK-voorrondeduels tussen 5 april en 16 juni. De eindronde is van 2 tot 27 juli 2025 in Zwitserland.