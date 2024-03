Red Flames trappen EK-kwalificatiecampagne af op 5 april met thuismatch tegen wereldkampioen Spanje

Het zwaartepunt ligt meteen vooraan.

De Red Flames ontvangen wereldkampioen Spanje in Leuven op de openingsspeeldag in groep 2. Een stevige opener, maar misschien ook een vertrouwensboost voor eigen volk?

Want 4 dagen later moeten de Belgische vrouwen meteen weer aan de bak, willen ze zich rechtstreeks plaatsen voor het EK in Zwitserland. Een verplaatsing naar Denemarken vormt het einde van het zware tweeluik.

Eind mei en begin juni volgt de dubbele confrontatie met het "zwakkere zusje" van de groep: Tsjechië.

In juli staan de returns tegen Denemarken en Spanje op het programma. Opvallend: de wedstrijd in Spanje vindt slechts 10 dagen voor de Spelen plaats - waar de wereldkampioen ook topfavoriet is. Een vloek of een zegen voor de Flames?