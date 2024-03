Tessa Wullaert had liever Spanje vermeden in EK-voorronde: "Maar we gaan 6 keer vol voor de overwinning"

De Belgische voetbalvrouwen kennen hun tegenstanders in de EK-voorronde. Hoe kijk aanvoerster Tessa Wullaert naar Spanje, Denemarken en Tsjechië? "Het zullen 6 wedstrijden worden waarin details zullen bepalen. We moeten er staan zoals in de Nations League."

De timing van de loting vanmiddag was perfect: "We waren net klaar met trainen bij Sittard en hebben samen met de Belgen, de Nederlanders en de IJslanders naar de loting gekeken in de kleedkamer", vertelt Tessa Wullaert aan onze man.



België is de nummer 18 van de wereld, Spanje de nummer 1, Denemarken de nummer 13 en Tsjechië de nummer 28.



"Als er een ploeg was die we wilden vermijden, was het Spanje", viel dat tegen. "Maar als we algemeen kijken, zijn er geen gemakkelijke poules. Kijk naar poule 3 met Frankrijk, Engeland, Zweden en Ierland, dat is crazy. Over elke poule valt wel iets te zeggen."





"Voor de rest mogen we niet ontevreden zijn."





Voor de Flames is Spanje buiten categorie: "Iedereen heeft de laatste prestaties van Spanje gezien. Ze zijn wereldkampioen, ze hebben net de Nations League gewonnen. Het is een mix van Barça en Real en we weten allemaal hoe goed Barcelona is."