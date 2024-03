Pittige opdracht: Red Flames treffen wereldkampioen Spanje, Denemarken en Tsjechië op weg naar EURO 2025

De tegenstander die de Red Flames liever wilden vermijden, kwam dan toch in dezelfde groep terecht. Spanje wordt een stevige tegenstander op weg naar het EK voetbal in Zwitserland van 2025. Daarnaast nemen de Belgen het ook op tegen Denemarken en Tsjechië in Divisie A.

Na de succesvolle barragematchen in de Women's Nations League tegen Hongarije (10-2 over twee wedstrijden), wisten de Red Flames dat ze zich mochten opmaken voor een EK-kwalificatie tegen kleppers.

"Het liefst zouden we Engeland, Nederland en Spanje vermijden", klonk het nog bij speelsters en trainer na het behoud in de A-divisie. Wel, dat laatste topland vergezelt België toch in groep 2.

Zo mogen de Flames zich opmaken voor een confrontatie met de wereldkampioen. Voor het overige worden ook Denemarken en Tsjechië geen hapklare brokken.

Denemarken is de huidige nummer 14 op de FIFA-ranking. Dat zijn 4 plekken hoger dan onze landgenotes. De wedstrijden tegen Tsjechië (28e) worden zo must wins in de race richting EURO 2025.

De nummers 1 en 2 van elke groep in de A-divisie plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in 2025, net als gastland Zwitserland (dat in de B-divisie zit). De nummers 3 en 4 in de groepen nemen het in play-offwedstrijden op tegen de sterkste ploegen uit de B- en C-divisies.

De Red Flames moeten niet veel geduld oefenen om van start te gaan in hun avontuur: begin april staan de eerste kwalificatiewedstrijden al op het programma.