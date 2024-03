BEKIJK - "Het is écht niet te eten": José De Cauwer proeft gelletje met stoofvlees-smaak

Een Vlaamse klassieker voor tijdens dé Vlaamse klassieker. In een ludieke actie voor de Ronde van Vlaanderen pakte Flanders Classics uit met een gelletje voor wielrenners dat naar stoofvlees met frieten smaakt. José De Cauwer en co. deden een "taste test" in Vive le Vélo. Dat de reacties unaniem waren, ziet u in onderstaande video.