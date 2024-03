Jenthe Biermans tankt vertrouwen met machtige sprintzege in Franse eendagskoers

In de oplopende slotkilometer werd het een dubbeltje op zijn kant. Alexandre Delettre was de snelste van het drietal, maar uit de achtergrond kwam nog meer snelheid.

Het drietal speculeerde in de slotkilometer. Bij de achtervolgers zat het tempo er wel in.

Het viel quasi nooit stil in de elitegroep. David Gaudu was erg gretig om op de vele klimmetjes weg te rijden.

Tussen alle wedstrijden in Vlaanderen wordt er ook in Frankrijk nog gekoerst. In de Route Adélie de Vitré ging het de hele dag op en af, met uiteindelijk meer dan 2.000 hoogtemeters.

Jenthe Biermans was achteraf dolblij: "Ik ben in vorm en voel me goed. Vorige week ben ik gevallen, maar de rust heeft deugd gedaan. Na 3 keer 3e is het nu raak dit seizoen."

Ook voor de ploeg is het een belangrijke zege. Vitré is een plekje in Bretagne, waar Arkéa - B&B Hotels thuis is. "Heel het team heeft goed gewerkt. Ik wil iedereen bedanken, maar vooral (Ewen) Costiou. Hij loste, keerde terug en werkte in dienst van mij. Daarna heb ik in een lange sprint alles gegeven", aldus Biermans.