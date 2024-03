Bekerfinales in het handbal: doelpuntenkermis Sint-Truiden en carnaval in Eupen?

vr 29 maart 2024 13:11

De vrouwen van Sint-Truiden mikken op een 4e bekertriomf. "We winnen de finale met 10 doelpunten verschil", klinkt het.

Zaterdag worden in Hasselt de finales van de Beker van België handbal gespeeld. Bij de vrouwen daagt thuisploeg Hubo bekerhouder en topfavoriet Sint-Truiden uit, bij de mannen gaan Eupen en Wezet voor een primeur. Bekijk de wedstrijden allebei via Sporza.

finales Beker van België handbal vrouwen Sint-Truiden - Hubo 13 uur mannen Eupen - Wezet 16 uur

Vrouwen: torenhoog favoriet Sint-Truiden

De vrouwen van Sint-Truiden gaan voor een 4e triomf in 5 finales. Coach en voormalig international Jo Delpire rekent zich al rijk. "Uiteraard heerst er wat gezonde stress, we spelen een finale, maar de laatste jaren zijn we zo dominant dat van wedstrijdstress nauwelijks sprake is", blikt Delpire vooruit. De coach van Sint-Truiden voelt zich zegezeker. "We gaan de finale winnen. Dat denk ik niet, ik ben 100 procent zeker." "We winnen de finale met 10 doelpunten verschil", besluit Delpire.

Wij zullen top moeten zijn en Sint-Truiden zal een mindere dag moeten hebben. Natasja Bekker-Kivit

Bij tegenstander Hubo Handbal erkennen ze het meesterschap van de bekerhouder. "Sint-Truiden is gewoon de favoriet, hé", geeft T1 Natasja Bekker-Kivit grif toe. "Ze hebben de reguliere competitie gewonnen met een voorsprong van 5 punten op Eupen en 10 op ons." "We hebben drie keer met ruime cijfers van ze verloren, maar een bekerwedstrijd blijft een bekerwedstrijd." "We gaan het ze sowieso moeilijk proberen te maken", beloven ze in Hasselt, "maar wij zullen top moeten zijn en Sint-Truiden zal een mindere dag moeten hebben."

halve finales Beker van België (v) Uilenspiegel Sint-Truiden 25-29 Hubo Sprimont 27-22

Mannen: heeft Wezet eindelijk prijs of verrast Eupen?

Bij de mannen wint Eupen of Wezet voor het eerst de Beker van België. Wezet schakelde in de halve finales bekerhouder en topfavoriet Bocholt uit (30-26). "Geen sinecure, maar we zijn er wel in geslaagd", vertelt coach Thomas Cauwenbergs. In de twee vorige finales liep het telkens mis. Lukt het deze keer wel? Cauwenbergs: "Wij zijn favoriet, maar dat wil niet zeggen dat we de beker al gewonnen hebben. Eupen speelt een sterk seizoen en het publiek zal ook een rol spelen." "We hebben al getoond dat we er staan op de grote momenten. Dat moeten we zaterdag ook doen."

Ons publiek kan erg veel druk zetten op de tegenstander. In Eupen is het vaak carnaval. Jean-Luc Grandjean

Eupen kan de eerste Duitstalige bekerwinnaar sinds Eynatten in 2000. "Ik heb mijn spelers op het hart gedrukt dat het misschien de enige kans in hun carrière is om de beker te winnen", blikt coach Jean-Luc Grandjean vooruit. "Ze moeten zich 200 procent inzetten en er hun leven voor geven. Ik wil dat mijn ploeg het kleine steentje in een schoen is dat je pijn doet als je stapt." Handbal leeft in de Oostkantons. Grandjean: "Thuis is het vaak carnaval. Ons publiek kan erg veel druk zetten op de tegenstander. Het is echt de 8e man."