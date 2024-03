Titelverdediger Sint-Truiden klopt Hubo en steekt 5e Beker van België op zak bij de vrouwen

Sint-Truiden heeft op het veld van Hubo Handbal zijn Beker van België met succes verdedigd. De Limburgse vrouwen hadden genoeg aan een fikse tussensprint in de tweede helft, goed voor de 5e Beker in de clubgeschiedenis: 28-26.

In eigen zaal kun je altijd wat meer. Daar geloofde Hubo Handbal steevast in tegen de titelverdediger.

Met rede, want in de eerste helft hielden beide ploegen gelijke tred. De "thuisploeg" van de bekerfinale had de nipte voorsprong, maar die werkte Sint-Truiden vakkundig weg bij de rust: 11-11.

De beslissing moest dus vallen in de tweede periode.