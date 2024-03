Favoriet Wezet zet scheve situatie recht in finale en verovert eerste keer de Beker van België

Wezet heeft zijn knap seizoen alvast bekroond met een eerste Beker van België. In de finale knokte het team zich voorbij traditieclub Eupen. Bijna 50 minuten lang moest Wezet achtervolgen, om in de slotfase de moegestreden tegenstander tegen het canvas te meppen.

De Beker van België zou een eerste keer naar Eupen of Wezet gaan. Eupen kwam in Hasselt aan als outsider, Wezet als favoriet. Het Franstalige team had in de halve finales bekerhouder Bocholt uitgeschakeld.



De favorietenrol was geen garantie, want Eupen bepaalde het tempo. Onder leiding van oud-international Bartosz Kedziora stoomde de underdog naar een bonus van 3 doelpunten. Bij de rust stond de Duitstalige traditieclub 18-15 voor.