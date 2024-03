Handbalmannen treffen Kroatië, Tsjechië en Luxemburg in EK-voorronde: "Een mooie en hoopgevende loting"

do 21 maart 2024 18:19

Enkele dagen na hun uitschakeling in de WK-voorronde kan de blik van de Red Wolves weer richting het EK van 2026. Vandaag is er geloot voor de poulefase in de voorrondes: Kroatië, Tsjechië en Luxemburg kwamen uit de bus voor België. De top 2 stoot sowieso door naar de eindronde, ook de nummer 3 maakt kans.

Vorig jaar speelden de Red Wolves een eerste keer het WK, het EK handbal ontbreekt nog op hun cv. Om daar verandering in te brengen, moeten ze in de voorrondes in de top 2 eindigen. Geen onmogelijke opdracht voor de Belgen (EHF-24). Kroatië (EHF-9) is een handballand, Tsjechië (EHF-17) en Luxemburg (EHF-35) zijn dat minder. En als België niet in de top 2 eindigt, kan het ook als nummer 3 naar het EK van 2026 in Denemarken, Zweden en Noorwegen. De beste 4 teams die als derde eindigen mogen ook naar Scandinavië. De overige nummers 3 spelen barrages.

We hebben een reële kans om ons te kwalificeren. Yérime Sylla

"Het is een mooie en hoopgevende loting", reageert bondscoach Yérime Sylla, die de ontgoocheling van de WK-voorronde nog moet verwerken. "Gelukkig krijgen we nu even tijd om met onze jonge ploeg de matchen voor te bereiden." "De tegenstanders zijn van een zekere waarde", gaat de T1 voor. "Kroatië kennen we goed, maar ik ken ook de kwaliteiten van onze ploeg." "We hebben een reële kans om ons te kwalificeren en daar gaan we hard voor werken", besluit hij.

Red Wolves in voorronde EK 2026 6-7 november Kroatië België 9-10 november België Tsjechië 12-13 maart Luxemburg België 15-16 maart België Luxemburg 7-8 mei België Kroatië 11 mei Tsjechië België

24 landen in totaal zullen het EK spelen. Titelverdediger Frankrijk en gastlanden Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn er sowieso bij.

De groepsfase van de kwalificatie begint eind dit jaar. Begin november speelt België eerst in Kroatië, enkele dagen later volgt een thuismatch tegen Tsjechië.