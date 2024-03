Bocholt en Wezet zorgen voor Belgisch onderonsje in finale BENE-League handbal

Met Bocholt en Wezet hebben zondag twee Belgische teams zich geplaatst voor de finale van de BENE-League handbal. Bocholt legde in de Final Four het Nederlandse Aalsmeer over de knie, Wezet wipte dan weer Kembit Lions, dat de voorbije drie edities de finale speelde.

In de BENE-League handbalfinale staan voor de tweede keer ooit twee Belgische clubs tegenover elkaar: titelverdediger Bocholt en Wezet.

Wezet plaatste zich voor de tweede keer in haar geschiedenis voor de finale dankzij een 30-28-thuisoverwinning op Kembit Lions uit Sittard. Wezet had zaterdag de heenwedstrijd in Nederland met 26-25 verloren, maar maakte dat verschil dus nipt goed.

In de andere halve finale versloeg Bocholt Aalsmeer met 37-36. De kampioen controleerde de hele partij en kwam, ondanks de krappe score, nooit in problemen. Bocholt had zaterdag in Nederland de heenwedstrijd ook al gewonnen met 27-29.

Dit wordt de tweede volledig Belgische BENE-League-finale na 2019, toen ook Bocholt en Wezet tegenover elkaar stonden. Bochtol pakte toen de titel.

Bocholt is ook recordhouder met zes titels (2013, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2023), terwijl Wezet de trofee nog nooit in de wacht kon slepen. De finale vindt plaats in het weekend van 6 en 7 april.