Xabi Alonso naar Bayern München? "Wordt waarschijnlijk onmogelijk"

Xabi Alonso doet het uitstekend als coach van Bayer Leverkusen. Na 26 speeldagen in de Bundesliga leidt het team met een bonus van 10 punten op eerste achtervolger Bayern München.

In het verleden heeft Bayern al meermaals een toptrainer bij een concurrent weggeplukt. Haalt het nu ook oud-speler Alonso opnieuw naar München?

"Dit jaar wordt dat zeer moeilijk, om niet te zeggen waarschijnlijk onmogelijk", reageert erevoorzitter Uli Hoeness bij de Beierse zender BR.

"Ik persoonlijk - en wij allemaal - schatten hem extreem hoog in", gaat de Bayern-man voort, "maar ik kan me voorstellen dat hij zijn werk wil voortzetten in Leverkusen. Na twee of drie jaar succes was het waarschijnlijk makkelijker geweest voor ons."