De emmer is vol: Bayern München neemt eind dit seizoen afscheid van coach Tuchel

Het is straks einde verhaal van voor Thomas Tuchel op de trainersbank bij Bayern München. De twee partijen bereikten een akkoord om hun contract tot 30 juni 2025 een jaar vroeger stop te zetten. De Duitse recordkampioen bevindt zich in een crisis na 3 nederlagen op een rij, in Duitsland én Europa.

Thomas Tuchel, die vorig jaar in maart Julian Nagelsmann kwam vervangen en enkele maanden later de titel veroverde, en Bayern beleven een lastig seizoen. De voorbije 1,5 week waren er 3 nederlagen op een rij.



De verloren competitietopper tegen Bayern Leverkusen (3-0) deed flink wat pijn, in Europa was Lazio te sterk (1-0), waarna Bochum (3-2) de titelkansen van Bayern wellicht definitief begroef.



In de tussenstand van de Duitse competitie volgt het sterrenteam uit Beieren na 22 speeldagen op 8 punten van Leverkusen. Een 12e landstitel op een rij lijkt steeds onwaarschijnlijker.



Bayern ligt ook al uit de Duitse beker, na een blamage tegen derdeklasser Saarbrücken in de 1/16e finales, en moet er dus nog vol voor gaan tegen Lazio om in de Champions League overeind te blijven.



Zo is het een reëel scenario dat Bayern München voor het eerst sinds 2012 naast een prijs zal grijpen.

"Wij hebben besloten dat we onze werkrelatie op het einde van het seizoen zullen beëindigen. Tot dan zal ik, samen met mijn staf, uiteraard alles blijven doen om maximaal succes te bereiken", zegt Tuchel in een korte reactie op de teamwebsite.



De 50-jarige Tuchel trainde voor Bayern Chelsea, PSG, Borussia Dortmund en Mainz.



Volgens de CEO van Bayern, Jan-Christian Dreesen, kwam de beslissing om de wegen te laten scheiden er na een "goede, open discussie": "Het is ons doel een nieuwe voetbalrichting uit te gaan met een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2024-2025."



"Tot dan roepen wij iedereen in de club op het maximaal mogelijke te geven in de Champions League en de Bundesliga. Het team heeft hier een grote verantwoordelijkheid."



"Zeker in de Champions League, na het 1-0-verlies tegen Lazio, is het onze overtuiging dat wij de kwartfinales kunnen bereiken in een uitverkochte Allianz Arena met de supporters achter ons."