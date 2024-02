Einde verhaal voor Bayern (en Tuchel) in titelrace? Bochum deelt doodzieke landskampioen nieuwe mokerslag uit

Het gaat van kwaad naar erger voor Bayern München en Thomas Tuchel. De Rekordmeister verloor deze week Europees tegen Lazio en ook in de competitie ging het opnieuw dramatisch onderuit. Deze keer botste het op het bescheiden Bochum: 3-2. Kane en co. kijken zo al tegen een achterstand van maar liefst 8 punten aan op leider Leverkusen.

Een week om snel te vergeten voor FC Bayern München.



Vorig weekend verloor het nog zijn cruciale clash tegen leider Bayer Leverkusen, Europees ging het onderuit tegen Lazio en vandaag incasseerde het nog eens een ultieme uppercut in de Bundesliga.

Het was al van 2015 geleden dat Bayern nog eens drie keer op een rij verloren had.

Het begon nochtans goed voor de bezoekers in Bochum. Al na 14 minuten zorgde Jamal Musiala voor de voorsprong. En vijf minuten later leek het Duitse toptalent zijn spits Harry Kane - via een fluwelen balletje met de buitenkant van zijn voet - ook meteen de 0-2 voor te schotelen, maar de Engelsman trapte onbegrijpelijk over.



Een misser die hem en Bayern nog zuur zou opbreken. Symbolisch?



Als Bayern nog hoop had op de titel in de Bundesliga, werd die door het bescheiden Bochum vandaag genadeloos van tafel geveegd. De middenmoter pakte net voor de rust uit met een dubbele domper: via Asano en Schlotterback ging Bochum op vijf minuten tijd op en over de noodlottige bezoekers.



En tot overmaat van ramp veroorzaakte Upamecano in de 85e minuut - net zoals tegen Lazio - nog een strafschop, die Kevin Stöger feilloos omzette: 3-1.



Harry Kane zorgde in de toegevoegde tijd nog voor de aansluitingstreffer, maar alle hoop kwam te laat. Einde verhaal in de Bundesliga? Einde verhaal voor Tuchel, die de slotfase ongewoon gelaten vanuit zijn dug-out volgde?