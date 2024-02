Bayern-coach Thomas Tuchel weigert strijdbijl te begraven na blamage: "Neen, ik vrees niet voor mijn job"

Is na de titel ook de Champions League gaan vliegen? Het ziet er alvast niet rooskleurig uit voor Thomas Tuchel en de zijnen. Bayern München was bij Lazio een schim van zichzelf. Toch weigert de Duitse T1 zich neer te leggen bij de dramatische week. "Ik krijg het even niet uitgelegd, want ik had mijn spelers opgedragen dapper te zijn", vertelt hij geagiteerd.