Ook op het grootste toneel oogst statistiekenmonster De Bruyne lof: "Niemand kan een bal beter passen dan hij"

Zes wedstrijden, negen keer betrokken bij een doelpunt. Kevin De Bruyne is bezig met een stormachtige comeback bij Manchester City. Een intrede door de grote poort, die hij in de Champions League nog eens extra in de verf zette. "De grootsten der aarde, staan op op de grootste podia", klonk het lovend bij zijn coach Pep Guardiola.

De comeback van Kevin De Bruyne is een onvervalst succesverhaal aan het worden.



Begin januari debuteerde hij na vijf maanden lang blessureleed in de FA Cup meteen met een assist. Bij zijn eerste speelminuten in de competitie scoorde en assisteerde hij eveneens, en ook bij zijn terugkeer in de Champions League was hij meteen van goudwaarde voor City.

"De grootste voetballers der aarde, staan op op de grootste podia. En dat heeft Kevin De Bruyne vandaag gedaan. De knock-outfase van de Champions League is nu eenmaal het moment van de waarheid", loofde Pep Guardiola zijn pupil.