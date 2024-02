Lazio duwt onherkenbaar Bayern München nog wat dieper in de put met Europese stunt

In de Champions League voorlopig een vlekkeloos parcours voor Bayern. In de competitie moet het een ploeg boven zich dulden: Bayer Leverkusen. De machine van trainer Xabi Alonso walste afgelopen zaterdag over Neuer en co. Ondertussen telt de achterstand in de Bundesliga 5 punten en gaan alle alarmbellen af in Beieren. Volgt er vanavond een reactie?