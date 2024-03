Weinig hoopgevend: Jan Tratnik verlaat ook Dwars door Vlaanderen vroegtijdig

De negatieve energie blijft rond Visma-Lease a Bike hangen. De ploeg van Wout van Aert wordt niet gespaard van pech, ziekte en blessureleed. Zondag kwam Jan Tratnik zwaar ten val in Gent-Wevelgem. De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad stond vandaag aan de start van Dwars door Vlaanderen, maar stapte op ruim 100 kilometer van de finish in de volgwagen.

Van de droomploeg die voor het seizoen op papier was gezet voor de Vlaamse klassiekers, blijft stilaan niet veel meer over.

Christophe Laporte is al geschrapt, Dylan van Baarle is ziek, Tiesj Benoot is gehavend en ook Jan Tratnik is nog niet de oude na zijn val in Gent-Wevelgem.

De Sloveen liep er meerdere kneuzingen en schaafwonden op, maar stond vanmiddag aan de start van Dwars door Vlaanderen.

Op iets meer dan 100 kilometer van de finish liet hij het peloton echter rijden. "Hij heeft te veel last", interpreteerde onze man op de motor Renaat Schotte.

"Hij tastte naar zijn linkerbeen. Er is overleg geweest met de volgwagen: het gaat gewoon niet."

Bij In De Leiderstrui verklaarde Tratnik dat hij zondag gevallen is op zijn knie die hij vorig jaar kort voor de Giro gebroken heeft.

Visma-Lease a Bike zal dus met een bang hartje afwachten of ook Tratnik de start van de Ronde van Vlaanderen zondag in een aanvaardbare staat van paraatheid haalt.