Visma-Lease a Bike mist Christophe Laporte ook in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen

Het voorjaar van Christophe Laporte is helemaal naar de vaantjes. De Fransman zakte in Milaan-Sanremo door het ijs en kon door ziekte en zitvlakproblemen sindsdien amper trainen. Visma-Lease a Bike schrapt hem dan ook van de deelnemerslijst voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Vorig jaar was hij nog een van de smaakmakers met zijn overwinningen in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, maar dit voorjaar valt volledig in het water voor Christophe Laporte.

Na een hoogtestage schoot de 31-jarige Fransman prima uit de startblokken met een 5e plaats in de Omloop, een 4e stek in Kuurne en een 10e plaats in de Strade Bianche.

Laporte reed daarna Milaan-Sanremo, maar op de Capi kwam hij al in de problemen. De Europese kampioen gaf op en stond sindsdien langs de kant met maag- en darmproblemen en een zitvlakblessure.

Visma-Lease a Bike liet de schaduwkopman uitzieken voor de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem, maar ook Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen zijn uitgesloten voor Laporte.

Bij de ploeg van Wout van Aert zit de ziekenboeg eivol. Per Strand Hagenes liep vrijdag een dubbele neusbreuk op, Tiesj Benoot kampt met gehavende ribben na een val in de Vlaamse Ardennen en ook Jan Tratnik smakte gisteren zwaar tegen het asfalt.