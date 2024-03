Visma-Lease a Bike gaat "terug naar de tekentafel": "Wat een baaldag, maar Wout van Aert ligt op schema"

za 23 maart 2024 08:09

Neen, een overrompeling is het niet geworden. Visma-Lease a Bike botste in de E3 Saxo Classic niet alleen op Mathieu van der Poel, ook Dame Fortuna stak stokken in de wielen. Aan de ploegbus likten de geelhemden dan ook hun wonden.

Een eerste bittere pil kwam er nog voor de eerste kilometer. Een zieke Christophe Laporte is nog altijd op de sukkel en haakte donderdag af. "En hij zal er ook in Gent-Wevelgem niet bij zijn", verklapte ploegleider Arthur van Dongen na de finish in Harelbeke. "Dat is toch een flinke aderlating. We moeten afwachten." Bij Visma-Lease a Bike was Per Strand Hagenes zijn vervanger. De 20-jarige neoprof kwam al na 10 kilometer ten val en moest opgeven met een dubbele neusbreuk. "Bij die val werd ook Dylan van Baarle opgehouden en hij moest nog twee keer van wiel wisselen. De laatste keer was bij de Kortekeer, zowat het slechtste moment vlak voor de Taaienberg." De Nederlandse kampioen was dus ook al vroegtijdig uitgeschakeld. Met z'n vieren bleven ze nog over. Jan Tratnik had de schifting gemist, Tiesj Benoot was wel bij de pinken. Tot hij ten val kwam. "Hij heeft schaafwonden opgelopen. Hopelijk kan hij woensdag rijden in Dwars door Vlaanderen."

Per Strand Hagenes brak zijn neus op 2 plaatsen.

Voor de lol

Op het schaakbord stonden tijdens alle schermutselingen nog maar 2 pionnen: Wout van Aert en Matteo Jorgenson. Tot het volgende cruciale moment: de Paterberg. "Een baaldag? Ja, dat heb je goed verwoord", lachte Van Dongen wat groen tegenover onze reporter toen de val van Van Aert ter sprake kwam. "Het was pure pech. Wout gaat er niet voor de lol liggen, hé. Maar het hoort erbij en met tegenslag moet je kunnen omgaan." "Hij heeft nog goed geknokt en heeft de koers kleur gegeven met de verdiende winnaar. Dat is supergoed gedaan. Al hadden we het liever anders gezien."

Alles of niets

Jorgenson was ooggetuige van de crash van Van Aert. "Dat was de nagel aan onze doodskist", lachte ook de Amerikaan zuur. "We hadden al veel pech gehad, maar deze val was te moeilijk om nog recht te zetten. Ik heb daarna gewacht en wilde Wout zo dicht mogelijk tot bij Mathieu brengen. Maar hij had al veel gegeven na zijn terugkeer na de Paterberg." Op de Oude Kwaremont ging Van Aert solo. Was dat wel een verstandige beslissing? Jorgenson: "Ik twijfelde even. Als ik was meegegaan, dan zou ik hebben kunnen helpen, maar ik weet niet of ik het kon. Iedereen zat er op zijn limiet." Van Dongen: "Wout heeft vol doorgetrokken en wilde druk houden. Helaas konden de anderen niet volgen, achteraf gezien." "Wout kwam erg dicht tot op een tiental seconden. Waren er renners mee geweest, dan hadden we wellicht gezegd om te wachten, het gat klein te houden en dan te springen op de Karnemelkbeekstraat." "Maar op Matteo na hadden we geen renners meer. Dat kon hij niet in zijn eentje. Wout heeft alles of niets gespeeld, maar helaas is het niet gelukt."

Op schema

Van Aert werd uiteindelijk 3e in zijn eerste koers na zijn hoogtekamp. Is er tijd voor eerste voorzichte conclusies? Van Dongen schudt. "Neen, we kunnen er nog geen enkele conclusie over trekken. De trainers zullen zijn waardes analyseren." "Met alle respect voor deze koers, maar de hoofddoelen volgen de komende zondagen. Wout was in Harelbeke gewoon op de afspraak." "Hij ligt op schema. Nu moet hij even goed herstellen en dan moet hij woensdag de puntjes op de i zetten. Hopelijk rijden we dan de Ronde van Vlaanderen met veel minder pech." Want dat blijft toch nabranden bij de geelhemden. "Het is vreselijk balen." "We worden 3e en 5e en dat is nog altijd heel knap. Maar we likken onze wonden en we moeten kijken hoe iedereen herstelt." "Nu moeten we terug naar de tekentafel om te kijken wie waar kan rijden en wie we kunnen opstellen."

