SD Worx-Protime bevestigt vertrek van Demi Vollering: "Het is een kwestie van budget"

Demi Vollering (27) zoekt na dit seizoen andere oorden op. De Nederlandse toprenster is einde contract bij SD Worx-Protime, maar de beste ploeg van het vrouwenpeloton heeft het contract van Lotte Kopecky (28) al verlengd. Ploegleider Danny Stam bevestigt bij GCN dat Vollering de ploeg zal verlaten.

Kiezen is verliezen, ook voor SD Worx-Protime. Het Nederlandse topteam telt heel wat toppers in de gelederen, maar eind dit jaar lopen ook heel veel contracten af.

SD Worx-Protime stak niet onder stoelen of banken dat het heel delicaat zou worden om alle toppers aan boord te houden.

De contractverlenging van Lotte Kopecky tot 2028 was enkele weken geleden al een duidelijk signaal en ploegleider Danny Stam heeft nu bevestigd dat er voor Demi Vollering geen centen meer zijn.

"Het is een budgettaire kwestie", legt de Nederlander uit bij GCN. "Iedereen weet dat Lotte heeft bijgetekend en dat we hard geprobeerd hebben om Demi aan boord te houden, maar ik denk dat dat geen optie is voor ons."

Stam laat de deur niet meer op een kier staan. "Je moet keuzes maken. Ik denk dat het duidelijk is dat we geen 2 renners van zo'n niveau in onze ploeg kunnen hebben."

De Nederlander geeft niet prijs naar welk team Vollering zal verkassen, maar geeft toe dat er de voorbije weken overleg geweest is over de breuk eind dit jaar.