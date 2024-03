Eupen legt degradatielot in handen van coachingduo Fèvre-Andersen: "Zullen samen ons doel bereiken"

Niet één, maar twee pionnen in de strijd tegen degradatie. Eupen kiest voor een coachingduo om de ploeg in eerste klasse te houden. Fransman Raphaël Fèvre slaat de handen in elkaar met Kristoffer Andersen, die als voormalig T2 een prominentere rol krijgt.

"Fèvre is geen onbekende op de Kehrweg. Onder Claude Makélélé was hij al actief als trainer", klinkt het bij Eupen. "Andersen zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor voetbal en media, terwijl hij het teammanagement en prestaties voor zijn rekening neemt."

De club uit de Oostkantons heeft gekozen om er een tweepersoonsjob van te maken. Raphaël Fèvre, een 49-jarige Fransman met ervaring bij Chicago Fire in de MLS en het nationale team van Kameroen, gaat nauw samenwerken met voormalige assistent Kristoffer Andersen.

"Kristoffer Andersen is al jaren onze zeer gewaardeerde assistent-coach, die ons team en onze play-down)tegenstanders als geen ander kent", verklaart algemeen directeur Cristoph Henkel de keuze.

"We hebben Raphaël Fèvre leren waarderen tijdens zijn eerste tijd onder Claude Makélélé en we zijn absoluut overtuigd van zijn kwaliteiten. Voor ons was het cruciaal dat de kennis van de competitie gecombineerd werd met de juiste motivatie om op het hoogste niveau te blijven."

"We zijn ervan overtuigd dat we samen met onze coaches het doel zullen bereiken om in de competitie te blijven", besluit Henkel.