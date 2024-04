Status quo in Relegation Play-offs na late puntendeling tussen Eupen en Kortrijk

De tweede puntendeling op een rij is een feit in de Relegation Play-offs. Het zag er nochtans het best uit voor KV Kortrijk dat vroeg in de tweede helft op voorsprong kwam via een deviatie van zijn topschutter Isaak Davies. Eupen leek weinig in de pap te brokken tot plots invaller Charles-Cook eigenvoetig besliste om aan de rand van de 16 de gelijkmaker met een heerlijk schot binnen te knallen.





1-1 en dus een status quo in de stand na speeldag 1 in de strijd om het behoud.