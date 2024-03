Van een gereïncarneerde grootvader in doel tot vervloekte spits: dit is de Engelse selectie van 1,5 miljard

di 26 maart 2024 13:02

Samen zijn ze meer dan 1,5 miljard euro waard. Met Engeland treffen de Rode Duivels de op papier duurste landenselectie ter wereld. Een mix van pure klasse en aanstormend talent. Wie zijn de 26 goudhaantjes van het Engelse nationale elftal en waarom kleeft er zo'n prijskaartje op? Een overzicht, ook van de vele geblesseerden voor de match tegen België.

Jordan Pickford (30) - Everton - 22 miljoen euro

Sinds 2017 de vaste waarde onder de lat bij Everton én bij de nationale ploeg. Hij is sterk met de bal aan de voet, maar krijgt geregeld commentaar omdat hij te klein zou zijn. Zo deelde ook Courtois ooit een prikje uit aan zijn collega na de goal van Januzaj op het WK in 2018. Pickford zag zijn prestaties op dat WK wel beloond worden met een eigen parkeerplaats bij zijn lokale Lidl.

Jordan Pickford.

Aaron Ramsdale (25) - Arsenal - 25 miljoen euro

Na jaren tegen de degradatie te vechten in de Premier League, ontpopte hij zich vorig jaar plots tot sterkhouder van Arsenal. Nog geen seizoen later moet Ramsdale zijn plaats alweer afstaan aan Raya.

Opmerkelijk is dat de doelman ervan overtuigd is dat hij de reïncarnatie is van zijn grootvader. Dat komt omdat die stierf op het moment dat het bekend werd dat Ramsdales moeder zwanger was van Aaron.

Sam Johnstone (30) - Crystal Palace - 12 miljoen euro

Is opgeleid bij Manchester United, maar kreeg nooit zijn kans in het eerste elftal. Via Aston Villa en West Brom belandde hij bij Crystal Palace. Daar moet Johnstone de strijd aangaan met Dean Henderson (ook ex-Man United), maar die lijkt hij voorlopig te winnen.

John Stones (29) - Manchester City - 38 miljoen euro

Groeide eigenlijk op als fervent supporter van rivaal Manchester United. Tijdens zijn kindertijd mikte hij in eerste instantie niet op een carrière als profvoetballer, maar wel als golfer. Uiteindelijk koos de centrale verdediger toch voor het voetbal en brak hij door bij zijn jeugdclub Barnsley. Met succes. In 2016 werd hij (even) de duurste verdediger op de planeet toen hij voor meer dan 50 miljoen euro verkaste van Everton naar Manchester City.

Ondanks dat een profcarrière er niet voor hem was weggelegd, is Stones wel nog vaak op de greens te vinden. Zo speelde hij na de Premier League-titel in 2018 een potje golf met ploegmaat Kyle Walker in... een konijnenkostuum.

John Stones.

Ezri Konsa (26) - Aston Villa - 35 miljoen euro

Beleefde zijn jeugd bij Senrab FC. Dat is de ploeg waar ook onder meer Sol Campbell, Jermain Defoe en John Terry hun eerste stappen op het voetbalveld zetten. Van Terry - speler en later assistent tussen 2017 en 2021 - leerde hij later bij Aston Villa ook de kneepjes van het vak.

Jarrad Branthwaite (21) - Everton - 30 miljoen euro

Brak vorig seizoen door op uitleenbeurt bij PSV en groeide dit seizoen door tot een vaste waarde bij Everton. Met zijn ijzersterk kopwerk heeft de reus van 1,96 meter zich in de belangstelling gespeeld van tal van topclubs.

Joe Gomez (26) - Liverpool - 25 miljoen euro

Met de Champions League, de Premier League, het WK voor clubs en de UEFA Supercup heeft de verdediger nu al een palmares om U tegen te zeggen. Hij vierde de straffe comeback van Liverpool tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League van 2019 door ... thuis Monopoly te gaan spelen.

Joe Gomez.

Lewis Dunk (32) - Brighton & Hove Albion - 12 miljoen euro

Heeft niet de meest sierlijke uitstraling op het veld, maar deze snoeiharde verdediger kan wel degelijk voetballen en doet meer dan zijn duit in het zakje in het "De Zerbi-Ball" bij Brighton. Enkel Rodri verstuurde dit seizoen al meer passes in de Premier League dan de moderne verdediger.

Ben Chilwell (27) - Chelsea - 30 miljoen euro

Was als kind een groot talent in cricket, maar koos er uiteindelijk voor om zijn pijlen op het voetbal te richten. Hij wordt geroemd om zijn aanvallende kwaliteiten als linksachter, maar is zeer blessuregevoelig. Anders lag zijn marktwaarde ongetwijfeld nog iets hoger.

Declan Rice (25) - Arsenal - 110 miljoen euro

Een stofzuiger van de allerhoogste prijsklasse. Declan Rice was jarenlang de patron op het middenveld van West Ham en nam die rol vlekkeloos over bij Arsenal. Ongetwijfeld een van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Een opluchting voor de Gunners, die er 116 miljoen euro voor betaalden.

Declan Rice.

Conor Gallagher (24) - Chelsea - 48 miljoen euro

Een loopwonder met gouden voeten. Na enkele uitleenbeurten slaagde hij erin om zich in de ploeg te knokken bij Chelsea, waar hij af en toe een zeldzaam lichtpuntje is. Gallagher wordt geroemd omdat hij nooit opgeeft en pakt geregeld uit met ninja-achtige tackels. Zou Radja Nainggolan een inspiratiebron zijn?

Kobbie Mainoo (18) - Manchester United - 35 miljoen euro

Kobbie wie? Voor het grote publiek wellicht nog een onbekende, maar de youngster maakte in een mum van tijd enorme stappen op het middenveld van Manchester United en heeft een geweldige toekomst voor zich. "Hij vindt tijd op een veld waar anderen die niet hebben", klinkt het lovend in de Engelse pers. De jonge controleur heeft in een mum van tijd dan ook een handelsmerk: beheersing in alles wat hij doet. Een zegen voor een soms kwakkelende ploeg van Erik ten Hag. Tegen Brazilië maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg. Ook de Brazilianen konden hem niet verschalken met hoge pressing. Doen onze Duivels dat straks wel, of blijft de groeibriljant aan de bank gekluisterd?

Jordan Henderson (33) - Ajax - 6 miljoen euro

Heeft de laagste marktwaarde van deze selectie. Wilde na een rijke carrière als aanvoerder van Liverpool poen scheppen in Saoedi-Arabië, maar keerde na een half jaar al met hangende pootjes terug naar Europa. Uiteindelijk vond de middenvelder onderdak bij Ajax, dat deze interlandbreak meer internationals heeft bij de Engelse nationale ploeg (1) dan aan de Nederlandse (0).

Jude Bellingham (20) - Real Madrid - 180 miljoen euro

Heeft absoluut geen introductie nodig. De vedette van Real Madrid speelt een weergaloos seizoen en doet denken aan de glorieperiode van de "Galacticos". Op dit moment is hij - samen met Mbappé en Haaland - de duurste speler ter wereld. In Birmingham hadden ze zijn potentieel al snel gezien. Toen hij daar na 44 wedstrijden vertrok, werd zijn rugnummer 22 al ingetrokken. Doet "Bellingol" vanavond zijn bijnaam alle eer aan?

Jude Bellingham.

Cole Palmer (21) - Chelsea - 55 miljoen euro

Het jeugdproduct van Manchester City wilde niet eindeloos bikkelen om een basisplek met metronomen als Kevin De Bruyne en Phil Foden, dus dwong afgelopen zomer een transfer af naar Chelsea. Met zijn prestaties op Stamford Bridge bezorgde hij ex-coach Pep Guardiola al grijze haren. Na 11 doelpunten en 8 assists in 23 wedstrijden bombardeerde de aanvallende middenvelder zichzelf daar tot een absolute sterkhouder in het elftal van Mauricio Pochettino.

James Maddison (27) - Tottenham - 70 miljoen euro

Als we zijn vieringen mogen geloven, is hij een goeie darter (bekijk hieronder). Hoe dan ook is de spelmaker een nog veel betere voetballer. Jarenlang was hij de draaischijf van Leicester, nu doet hij ook Tottenham swingen. Het zorgt ervoor dat hij nog nooit zoveel waard als nu. En voor een lofzang van Filip Joos in 90 Minutes. Onze voetbalkenner oordeelde dat Maddison steevast een basisplek verdient bij Engeland, ondanks de stevige concurrentie. Vanavond al?

Marcus Rashford (26) - Manchester United - 60 miljoen euro

Kwam op zijn 7 jaar aan bij Manchester United en ging daarna nooit meer weg. Op 18-jarige leeftijd mocht hij uiteindelijk debuteren voor het eerste elftal en met 2 doelpunten schade hij het vertrouwen niet. Een paar maanden later kroonde hij zich tot de jongste Engelse international ooit die kon scoren bij zijn debuut. Ook door zijn acties naast het veld kreeg hij enorme naamsbekendheid. Zo richtte hij een fonds op dat kinderen die opgroeien in kansarmoede met een volle boterhamdoos de lunchpauze kunnen aanvatten op school. Maar als het wat minder gaat binnen de krijtlijnen - Rashford is elk seizoen wel eens te betrappen op een vormdip - zijn de verwijten over zijn extrasportieve beslommeringen ook meteen aanwezig.

Marcus Rashford.

Anthony Gordon (23) - Newcastle - 50 miljoen euro

Werd opgeleid bij Everton en na een jaartje rijpen in de Engelse tweede klasse bij Preston kreeg hij ook bij zijn jeugdploeg een kans. Die greep hij met beide handen en zo versierde de linkervleugelaanvaller een transfer naar Newcastle. Afgelopen zaterdag debuteerde Gordon voor de Engelse nationale ploeg tegen Brazilië.

Ollie Watkins (28) - Aston Villa - 65 miljoen euro

Werkte zich vanuit de jeugdwerking van Exeter City stapsgewijs op totdat hij in 2020 bij Aston Villa zijn droom kon waarmaken in de Premier League. Daar heeft hij met 16 doelpunten en 10 assists een groot aandeel in de knappe 4e plaats van zijn club in het klassement.

Phil Foden (23) - Manchester City - 130 miljoen euro

Snij hem en hij bloedt hemelsblauw van Manchester City. Al sinds zijn 4e is hij bezeten van de club. Zo beleefde hij de legendarische kampioenengoal van Sergio Agüero live in het stadion en speelt al sinds zijn 11e voor de Citizens.

Het verhaal erachter is opvallend. Een City-trainer kwam langs op zijn school om de oudste leerlingen te trainen, maar omdat niemand erbovenuit stak, haalde de LO-leerkracht Foden erbij. Die kon wel bekoren. Al was er een limousine-ritje voor zijn toenmalige ploegmaatjes bij de Reddish Vulcans nodig om de stap naar City definitief te maken.

Phil Foden.

Jarrod Bowen (27) - West Ham - 50 miljoen euro

Toen de rechtsbuiten in 2020 aankwam bij West Ham United moest hij de ploeg redden van de degradatie. Dat lukte en sindsdien is de club, samen met de carrière van Bowen, aan een opmars bezig. Nu is het wachten op de overstap naar een echte topclub.

Ivan Toney (28) - Brentford - 50 miljoen euro

Is een complete spits die na jaren in de lagere reeksen uitgroeide tot een sensatie bij Brentford. Daardoor staat hij nu op de radar bij zowat elke topclub. Een jaar geleden werd Toney voor 8 maanden geschorst nadat hij op 232 wedstrijden waarbij hij betrokken was, had gegokt. Bij zijn rentree was hij meteen weer trefzeker, dus kon bondscoach Southgate hem onmogelijk over het hoofd zien. Ook de Duivelse verdediging doet dat vanavond best niet.

Harry Kane (30) - Bayern München - 110 miljoen euro

De kapitein lijkt wel vervloekt. Ondanks zijn vele doelpunten, is zijn prijzenkast nog steeds leeg. Omdat het bij Tottenham niet lukte, trok de spits afgelopen zomer naar Bayern München. Daar dreigt het opnieuw fout te lopen, want na 11 titels op een rij lijkt Bayern Leverkusen een einde te maken aan die reeks. Tegen de Rode Duivels gaat het kanon van de topschutter aller tijden bij Engeland - goed voor 62 stuks - zwijgen, want een enkelblessure houdt hem aan de kant.

Harry Kane.

Bukayo Saka (22) - Arsenal - 130 miljoen euro

Op 17-jarige leeftijd zorgde Saka voor een mijlpaal bij zijn Premier League debuut. Niet door een buitengewone prestatie, wel omdat hij de eerste speler geboren in 21e eeuw was die in de Engelse hoogste klasse zijn entree maakte. Op EURO 2020 miste hij - net als Marcus Rashford - een penalty in de strafschoppenreeks van de finale tegen Italië. Daardoor kwam de jonge winger in een storm van kritiek, gemengd met een scheut racisme, terecht. Die zorgde even voor twijfels, maar nu is hij niet meer weg te denken uit de basiself bij Arsenal. Saka is out met een spierletsel.

Kyle Walker (33) - Manchester City - 13 miljoen euro

Een pijlsnelle rechtsachter vol bijgeloof. Iedere wedstrijd loopt Walker het veld op met een flesje water om het net voor de aftrap volledig uit te gieten over zijn gezicht. Het water dat in zijn mond terechtkomt, spuwt hij als een fontein weer uit in de lucht.

Het is niet zijn enige ritueel: Walker had tijdens het WK in Rusland een "geluksonderbroek" die hij steevast droeg op matchdagen. Verder stapt hij ook telkens als laatste de kleedkamer uit. Het hielp niet tegen Brazilië: moest geblesseerd het veld verlaten.

Harry Maguire (31) - Manchester United - 20 miljoen euro